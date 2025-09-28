Az AS Roma 2–0-ra legyőzte a vendég Hellas Veronát vasárnap, az olasz labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójában.
Serie A – Legyőzte a Veronát a Roma
A fővárosi találkozón a hazaiak már a hetedik percben előnybe kerültek az ukrán Artem Dovbik góljával. Ezt követően a vendégek több helyzetet kidolgoztak, de nem tudtak kapuba találni. A második félidőben pedig a hajrára fordulva az argentin Matias Soule találatával megduplázta előnyét a római együttes és eldöntötte a három pont sorsát. A Roma ötödik meccsén negyedik sikerét aratta és a második helyre lépett előre.
