Serie A – Legyőzte a Veronát a Roma

A háromszoros Ferenczy Anna-díjas Szabó Viktor tizenöt éve, pályakezdőként csatlakozott a Komáromi Jókai Színház társulatához. Ma már a teátrum egyik legfoglalkoztatottabb és legsokoldalúbb színművésze, de bemutatkozott dobosként és énekesként is. Másfél évtized alatt sok minden változott, ő maga is, a játéka is, a színpad iránti szenvedélye azonban változatlan. A nyári szünet után új lendülettel vágott bele az évadba, amelynek első bemutatója, Závada Pál Egy piaci nap című műve a Mohácsi testvérek adaptációjában és rendezésében október elején kerül színpadra.