Az Atalanta 1–1-es döntetlent játszott a Cremonese vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának szombat esti mérkőzésén, így a mezőnyben egyedüliként továbbra is veretlen a mostani idényben.
Serie A – Cremonában is megőrizte veretlenségét az Atalanta
