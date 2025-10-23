Salzburgban a Fradi, Alkmaarban a Slovan

Elsőként a ferencvárosiak lépnek pályára az osztrák ezüstérmes otthonában (18.45), a pozsonyiak hollandiai meccse 21 órakor kezdődik.

A salzburgi egyeduralom vége

A zöld-fehérek jól kezdték az EL főtáblás küzdelmeit, a Groupama Arénában 1:1-et játszottak a Plzeň ellen, a belga Genk vendégeként pedig a válogatott Varga Barnabás fejes góljával 1:0-ra győztek, így a 11. helyen állnak a 36 együttest számláló mezőnyben.

Velük szemben a Salzburg két vereséggel rajtolt, sőt, még gólt sem tudott szerezni (Lyon 0:2 idegenben, Porto 0:1 otthon). Az osztrákoknak amúgy sem a mostani a klub történetének legjobb szezonja, legutóbbi tíz tétmeccsükből mindössze négyet nyertek meg, és két döntetlen mellett négyszer szenvedtek vereséget.

A Bundesligában ennek ellenére nem állnak rosszul, másodikok az éllovas Sturm Graztól három ponttal lemaradva – az utóbbi két évben ez egyben a végső sorrend is volt, azaz 2024-ben véget ért a Salzburg tízéves egyeduralma.