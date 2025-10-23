Ferencvárosi készülődés a salzburgi EL-meccsre
Salzburgban a Fradi, Alkmaarban a Slovan
Mind az Európa-liga, mind a Konferencialiga főtábláján fordulót rendeznek csütörtökön a labdarúgó-kupasorozatokban.
Elsőként a ferencvárosiak lépnek pályára az osztrák ezüstérmes otthonában (18.45), a pozsonyiak hollandiai meccse 21 órakor kezdődik.
A salzburgi egyeduralom vége
A zöld-fehérek jól kezdték az EL főtáblás küzdelmeit, a Groupama Arénában 1:1-et játszottak a Plzeň ellen, a belga Genk vendégeként pedig a válogatott Varga Barnabás fejes góljával 1:0-ra győztek, így a 11. helyen állnak a 36 együttest számláló mezőnyben.
Velük szemben a Salzburg két vereséggel rajtolt, sőt, még gólt sem tudott szerezni (Lyon 0:2 idegenben, Porto 0:1 otthon). Az osztrákoknak amúgy sem a mostani a klub történetének legjobb szezonja, legutóbbi tíz tétmeccsükből mindössze négyet nyertek meg, és két döntetlen mellett négyszer szenvedtek vereséget.
A Bundesligában ennek ellenére nem állnak rosszul, másodikok az éllovas Sturm Graztól három ponttal lemaradva – az utóbbi két évben ez egyben a végső sorrend is volt, azaz 2024-ben véget ért a Salzburg tízéves egyeduralma.
Megint Varga a téma
„Nagyon jó csapat a Ferencváros, de nem dicsérhetem túlságosan, mert még a végén elhiszi, hogy megnyerheti a meccset
– mondta a Nemzeti Sportnak a salzburgiak szakvezetője, Thomas Letsch a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. –
Közel azonos képességű két csapat találkozik egymással, amely hazája bajnokságából kiemelkedik. Ami Varga Barnabást illeti, pontosan tudjuk, hogy kiválóan fejel, ez pedig komoly fegyvere a Ferencvárosnak.”
A nevezett a hétvégi NB I-es bajnokin is betalált az Újpestnek (1:1).
„Régóta követem a Salzburgot, Ausztriában is játszottam, így fociztam már ellenük. A tavalyi évük némileg félresikerült, és az idei sem a legjobb. De a klubfilozófiájuk része, hogy mindig nagyon fiatal csapattal szerepelnek a sorozatokban. Ezért nagyon gyors és energikus együttesük van. Reméljük, a rutin mellettünk fog szólni”
– nyilatkozta a Fradi Médiának Varga.
Kasja visszatér Hollandiába
A Slovan a KL-ben még csak a főtábla második meccsénél jár. Az elsőn meglepően jól helytállt, a meccs képe alapján minimum az 1 pontra rászolgált volna a Strasbourg elleni pozsonyi nyitányon (1:2).
„Jó úton járunk, de akkor még pont nélkül zártunk”
– nyilatkozta klubja honlapjának Guram Kasja.
A Slovan georgiai védője 2010 és 2018 között Hollandiában, az Arnhemben légióskodott.
„Akkor voltam a legjobb korban, örülök, hogy visszatérhetek az országba. Az Alkmaarnál sok akadémista szerepel a csapatban, és többé-kevésbé a holland totális focit játsszák. Erőltetik az egy az egy elleni párharcokat, egy-két labdaérintéssel építik a támadásaikat, és jól váltanak ritmust, gyorsítanak vagy lassítanak a tempón. Szeretnénk ellenük kihasználni a tapasztalatainkat, fantasztikus lenne, ha sikeresek lennénk”
– tette hozzá Kasja, aki a nagyszombatiak elleni hétvégi rangadón győzelemmel (2:0) hangolódhatott az európai meccsre.
Az Eredivisie harmadik helyén álló AZ-nál is jó a hangulat, a csapat legutóbb 2:0-ra verte az Ajaxot Amszterdamban. Igaz, a KL első körében ők is vereséggel nyitottak a ciprusi AEK Larnaka otthonában (0:4).
