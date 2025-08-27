Salátáék legyőzték Salátáékat, a komáromiak négyet rúgtak a szőgyéni csapatnak a kupában

Kellemes fociidőben került sor a Slovnaft Cup 2. fordulójának mérkőzésére, ennek ellenére néhányan konstatálták, hogy míg egy nemrégi gyerektornán szinte nem lehetett helyet találni a pálya körüli korlát mellett, szerda délután még akadt jó pozíció. Igaz, egyrészt az 520-as hivatalos nézőszám így is rekord, másrészt ekkora figyelemmel vélhetően még sosem követték a nézők a bemelegítést – hiszen élvonalbeli klub profi játékosai készültek a 90 percre.

Köztük volt Saláta Kornél, a KFC vezetőedzőjének, Radványi Miklósnak az egyik asszisztense is, aki az előzetes híreknek megfelelően bő egy félidőt játszott a VI. ligás szőgyéniek mezében – akikhez ebben az idényben csatlakozott amatőr státuszban. Cukkolták is a komáromi stáb tagjai, a bemelegítés végén nevetve közelharcot kellett vívnia velük, hogy ihasson a KFC-eseknek fenntartott frissítőkből.

A hangulat egyébként is mosolygós volt, a szőgyéniek ugyanis a vendégek teljes küldöttségét meglepték egy-egy ajándéktáskával, a kezdőcsapat tagjai ugyanúgy kaptak ajándékot, mint a cserepadon ülők.

Apropó, kezdőcsapat. A komáromiak gyakorlatilag a B sorukkkal álltak fel, a nagyszombatiak elleni, vasárnapi Niké ligás bajnokihoz képest (1:4) tíz helyen változtatott Radványi, egyedül Špiriak maradt hírmondónak. A kapuban Gyurákovics Erik kapott lehetőséget, és az első sípszótól játszott többek között Kmeťo Dávid, Németh Tamás, Pastorek József és Csóka Bálint is.

Ahogy az várható volt, a KFC mezőnyfölényével telt az első félidő. A hazaiak az 5. percben lépték át először a félpályát, de rögtön épkézláb akciót vezettek, amit dobszó, sikítás és óriási lelátói izgatottság kísért – ugyanúgy, mint minden egyes szőgyéni támadást. De a mentéseket és Ruman kapus védéseit is nagy tapssal jutalmazták, a hálóőr például Németh felső sarokba tartó szabadrúgását is szögletre tornázta.

A 21. percben viszont nem mozdult ki jó ütemben, a védők sem boldogultak Bayemivel, aki térült-fordult egy indítással, majd könnyedén emelte a kapuba a labdát a tizenhatoson belülről – 0:1.

A vezetés ellenére az ivószünet alatt nem sok dicséretet kaptak védencei Radványitól, aki gyorsabb játékot és az üres területekre való befutásokat kért tőlük. A Duna-partiak mestere azt pedig már még inkább gondolkodóba esve figyelte, ahogy a zöld-fekete mezes hazaiak (akiknek egyébként a Honvédéra hajazó a címerük) egyenlítenek: egy szögletet Saláta fejelt tovább, Smiknya pedig védőjét megelőzve bólintotta a labdát a hálóba – 1:1 a 30. percben.

Mashike öt perc múlva válaszolhatott volna, de ajtó-ablak ziccerben, senkitől sem zavartatva melléfejelte Németh centerét. Németh aztán maga próbálkozott, és végül az erősödő komáromi nyomás gólt hozott, igaz, kidolgozott akció helyett Mashike egy félfordulatból jól eltalált lövéssel vette be a szőgyéniek kapuját – 1:2.