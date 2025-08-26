Saláta Kornél saját maga ellen – Szőgyénbe látogat a KFC

Kiélvezni a meccs minden pillanatát

Míg Radványi arról beszélt a kupameccs kapcsán, hogy végre elkezdenék lőni a gólokat az új idényben, és ezt a formájukat átmentenék a bajnokikra is, a szőgyéniek mestere szerint előnyükre válhat, hogy a vendégek eddig minden meccsüket elveszítették a Niké Ligában.

„De így sem várjuk nagy reményekkel a találkozót, ami az eredményt illeti. Egy 0:10 például nem lehet jó, de azt mondtam a fiúknak, meg kell élni a kupameccset. A játékosoknak nemhogy élvonalbeli, hanem II. ligás csapatokkal sem volt még eddig dolga, minden egyes pillanatot élvezni kell”

– jegyezte meg Kunyik, aki egy éve még a klubelnöki feladatokat látta el.