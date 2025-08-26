A garamkövesdi származású Saláta Kornél a róla elnevezett, párkányi nyári focitáborban (Fotó: MŠO Štúrovo)
Saláta Kornél saját maga ellen – Szőgyénbe látogat a KFC
Nem csak a földrajzi közelség miatt lesz pikáns a labdarúgó Slovnaft Cup 2. fordulójának szerdai (17.00) mérkőzése.
A Nyugat-szlovákiai VI. Hummel Liga keleti csoportjában szereplő szőgyéniek igazán nagy névvel erősítettek az idény előtt, a profi labdarúgástól már visszavonult Saláta Kornéllal egyeztek meg, aki az élvonalbeli komáromi klubnál Radványi Miklós vezetőedző egyik asszisztenseként dolgozik. A mai meccsen így mindkét fél sikerében érdekelt a 38-szoros válogatott védő.
„A sors pikantériája, hogy így alakult a sorsolás. Azt szeretnénk, ha játszana nálunk egy félidőt, a második 45 percre pedig már odaülhet a KFC kispadjára
– mondta lapunknak Kunyik Tamás, a szőgyéniek edzője. –
2026-ban lesz 100 éves a szőgyéni labdarúgás, ennek fényében jelentkeztünk újra a Slovnaft Cupba, ahol tavaly nem indultuk. Bíztunk benne, hogy vendégül láthatunk egy élvonalbeli csapatot, örülünk hogy a komáromiak lettek azok.”
Kiélvezni a meccs minden pillanatát
Míg Radványi arról beszélt a kupameccs kapcsán, hogy végre elkezdenék lőni a gólokat az új idényben, és ezt a formájukat átmentenék a bajnokikra is, a szőgyéniek mestere szerint előnyükre válhat, hogy a vendégek eddig minden meccsüket elveszítették a Niké Ligában.
„De így sem várjuk nagy reményekkel a találkozót, ami az eredményt illeti. Egy 0:10 például nem lehet jó, de azt mondtam a fiúknak, meg kell élni a kupameccset. A játékosoknak nemhogy élvonalbeli, hanem II. ligás csapatokkal sem volt még eddig dolga, minden egyes pillanatot élvezni kell”
– jegyezte meg Kunyik, aki egy éve még a klubelnöki feladatokat látta el.
Sok néző, jó hangulat
A szőgyéniek a Slovnaft Cup 1. fordulójában az ipolyságiakat verték 3:1-re, a bajnokságban pedig 3 győzelem és 1 vereség a mérlegük, a hétvégén Szentpéteren győztek 4:0-ra.
„Igen kiegyensúlyozott a liga, amelyben szeretnénk minél előrébb végezni. A nyáron jól felkészültünk, az erősítéseknél is azt tartottuk szem előtt, hogy a jövő évi jubileumot szép helyezéssel ünnepelhessük meg. Jól kezdtünk, most pedig a kupában is 100 éves klubhoz méltó meccsel akarunk örömet szerezni a szurkolóinknak. Remélhetőleg sok néző és jó hangulat lesz szerda délután Szőgyénben”
– tette hozzá Kunyik.
Komáromi kupamúlt
A komáromiak vasárnap Aranyosmaróton kaptak ki 4:1-re a Trnavától a Niké Liga 5. fordulójában, és továbbra is pont nélkül állnak az új szezonban. A szakolcaiak elleni újabb „hazai” bajnoki előtt fontos lenne számukra egy önbizalomnövelő győzelem, így vélhetően nem lehet (teljes) sorcserére számítani tőlük a kupameccsen.
A KFC tavaly a Slovnaft Cupban gond nélkül lépett túl az alacsonyabb osztályból érkező ellenfelein: a sorozat ugyanezen fázisában, kezdésként a Hliník nad Hronom csapatát verték 5:0-ra, majd később győztek a fülekiek (1:3) és a Hamšík Academy (0:4) otthonában is. A nyolcaddöntőben Rózsahegyen elszenvedett 2:0-ás vereség viszont azt jelentette, hogy tavasszal már nem voltak érdekeltek a kupaküzdelmekben.
