Rövidpályás úszó-vk – Kós Hubert 50 méter háton is triplázott

Kós Hubert 50 méter háton is triplázott, azaz a harmadik állomáson, Torontóban sem talált legyőzőre az úszók rövidpályás világkupa-sorozatában.

A 22 éves olimpiai bajnok magyar klasszis azt követően, hogy csütörtökön világcsúccsal húzta be a 200 méter hát koronáját, pénteken a legrövidebb hátúszó számot is megnyerte, 22.67 másodperces ideje mindössze három századdal marad el saját országos rekordjától.

Kós a vk-széria szombati zárónapján harmadszor is triplázhat, amikor a 100 méteres hátúszás küzdelmeit rendezik meg.

Fángli Henrietta 100 méter mellen az előfutamban úszott országos csúcsát (1:05.00) tovább javított a döntőben, 1:04.67 perccel az ötödik helyen zárt. Ugyancsak ötödik lett 200 méter pillangón Márton Richárd, aki 1:53.87 perces idővel csapott célba.

Női 200 méter gyorson az ausztrál Mollie O'Callaghan 1:49.36 perces világcsúccsal győzött, az egy héttel ezelőtt Westmontban úszott 1:49.77-es idejét javította tovább.

