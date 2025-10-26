Kós Hubert ismét világcsúcsot úszott

A 22 éves olimpiai bajnok 48.16 másodperccel diadalmaskodott, ezzel az amerikai Coleman Stewart 2021 nyarán felállított 48.33-as rekordját adta át a múltnak.

A magyar versenyzőn már a rajt után látszódott kirobbanó formája, a táv felénél több mint három tizeddel volt a világrekordon belül, a képzeletbeli vonal volt az egyetlen riválisa, de ez sem tudta a felvenni a versenyt.

Kós Hubert két nappal ezelőtt 200 méter háton is világcsúccsal nyert, a három állomásból álló vk-sorozat mindegyik helyszínén mindhárom hátúszó számot besöpörte, mint ahogyan az összetett győzelmet is, első magyar férfiként.

„Micsoda befejezés! Háromból három ezen a hétvégén, taroltam minden hátúszó számban, stílusosan zártam le ezt a hétvégét is. Köszönöm szépen a közönségnek a biztatást, sok magyar hangot hallottam a lelátóról, ez segített”

– nyilatkozta a verseny után a helyszínen Kós, aki két nappal ezelőtt 200 méter háton is világcsúccsal nyert.

Hozzátette, nagyon büszke arra, amit elért. Mint kifejtette, ez egy nagyon gyors medence, és egy picit szomorú is amiatt, hogy véget ért a világkupa-sorozat.

A vk-sorozat zárónapja még több világcsúcsot hozott: női 800 méter gyorson az ausztrál Lani Pallister 7:54.00 perces idővel diadalmaskodott, ezzel 3.42 másodpercet javított az amerikai legenda, Katie Ledecky 2022-es 7:57.42-es idején. Női 200 méter háton az ausztrál Kayle McKeown hat nappal ezelőtt Westmontban úszott 1:57.87-es idejéből tovább faragva 1:57.33-mal nyert. Férfi 200 méter mellen a holland Gaspar Corbeau elsőként került be két perc alá, 1:59.52-es ideje az orosz Kiril Prigoda 2018-as teljesítményét (2:00.16) múlta felül.

Női 100 méter gyorson Kate Douglass lett az első, aki 50 másodpercen belül ért célba: az amerikai klasszis 49.93 másodperc alatt teljesítette a távot, hat napja Westmontban még „csak” 50.19-es világrekordot úszott.

Férfi 400 méter vegyesen Zombori Gábor is érdekelt volt a fináléban, ahol 4:08.24 perccel hatodikként zárt.