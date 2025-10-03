Rossi újra Dunaszerdahelyen: A Nélküled mindig megérint

„Szép emlékeket őrzök Dunaszerdahelyről, a szurkolókról, a vezetőségről. Ha visszatérek ide, különösen a Nélküled érint meg, mert egy érzelemdús dal, ami rengeteg emléket felidéz bennem”

– kezdte Rossi a beszélgetést, majd a fő témához kapcsolódva felidézte debütálását az FC Torinóban, ami tizenkilenc évesen történt. Az olasz szakember a fiatalok számára azt üzente, hogy bár nagyon szép dolog megtapasztalni az élvonal hangulatát, tudatosítaniuk kell: a debütálás csak az első lépés. „Tovább kell dolgozni a gyenge pontjainkon, hiszen mindannyiunknak vannak. A fejlődésre kell törekedni, és a munka során nem szabad egyetlen napot sem kihagyni.” Rossi megemlékezett arról az időszakról is, amikor 27-28 évesen eldöntötte, hogy edző lesz. Döntésében kulcsfontosságú szerepe volt Mircea Lucescunak.

„Ahogy kezelt minket, az minden szempontból lenyűgöző volt. A taktikája innovatív volt és a pszichológiára is nagy hangsúlyt helyezett. Ekkor ébredt fel bennem az edzősködés iránti vágy.”

Most könnyebb a fiataloknak?

Amikor szóba került a felnőttcsapatba való átmenet, Branislav Fodrek vette át a szót és úgy vélekedett, ma már az edzők bátrabban nyúlnak a fiatalokhoz, mint az ő idejében.

„Mindig csak egy vagy két játékos volt, aki a felnőttcsapattal készülhetett, és nekik is várniuk kellett a lehetőségre. Ma többen is megkapják a lehetőséget, ráadásul fiatalabban. Amit viszont nagy problémának tartok ebben, hogy a fiatalok jellemzően túl gyorsan elveszítik a türelmüket. Sokan azzal szembesülnek, hogy egy bizonyos pontig a legjobbak voltak, majd hirtelen nem játszanak.

Ilyenkor a közeg felelőssége, hogy megpróbálja visszaterelni a fiatalt a helyes útra. Ha ez nem sikerül, előfordul, hogy egy nagy tehetséget a feje megakadályoz a fejlődésben, és a negyed- vagy ötödosztályban végzi” – fogalmazott a DAC edzője, aki éveken át az utánpótlásban dolgozott, vezette a szlovák U16-os és U17-es válogatottat is.