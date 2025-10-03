Rossi újra Dunaszerdahelyen: A Nélküled mindig megérint

Nagy Krisztián a DAC PR-menedzsere, Branislav Fodrek (DAC), Borbély Balázs (ETO) és Marco Rossi beszélgetése zárta a napot (Fotó: Kukkonia Liga)
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is ellátogatott Dunaszerdahelyre, a Kukkonia Liga Nemzetközi konferenciára.
A Kukkonia Liga Nemzetközi Konferenciát a dunaszerdahelyi MOL Arénában rendezték, a délelőtt 9-től este fél 7-ig tartó eseményen az utánpótlás-nevelés és annak minden apró részlete volt a téma. Elismert szakemberek adtak elő a különböző nevelési módszerekről, játékosfejlesztésekről, klubstratégiákról és pszichológiáról. A vendégek között ott volt többek között az Athletic Bilbao két szakembere és az FC Nordsjaelland technikai igazgatója is, a napot pedig három edző, Marco Rossi (magyar válogatott), Branislav Fodrek (DAC) és Borbély Balázs (ETO FC Győr) panelbeszélgetése zárta.
Az első dolog, amit a baráti hangulatú beszélgetésből leszűrhettek a jelenlévők, hogy bár Marco Rossi nem igazán használja az angolt a magyar válogatott sajtótájékoztatóin és Fodrek nyelvtudását sem ismerhetik igazán a DAC-szurkolók, valójában mindketten magas színvonalon művelik a nyelvet. És persze Borbély Balázsról se feledkezzünk meg, aki magyarul, szlovákul és angolul is kifogástalanul válaszolt a felmerülő kérdésekre.
„Szép emlékeket őrzök Dunaszerdahelyről, a szurkolókról, a vezetőségről. Ha visszatérek ide, különösen a Nélküled érint meg, mert egy érzelemdús dal, ami rengeteg emléket felidéz bennem”
– kezdte Rossi a beszélgetést, majd a fő témához kapcsolódva felidézte debütálását az FC Torinóban, ami tizenkilenc évesen történt. Az olasz szakember a fiatalok számára azt üzente, hogy bár nagyon szép dolog megtapasztalni az élvonal hangulatát, tudatosítaniuk kell: a debütálás csak az első lépés. „Tovább kell dolgozni a gyenge pontjainkon, hiszen mindannyiunknak vannak. A fejlődésre kell törekedni, és a munka során nem szabad egyetlen napot sem kihagyni.” Rossi megemlékezett arról az időszakról is, amikor 27-28 évesen eldöntötte, hogy edző lesz. Döntésében kulcsfontosságú szerepe volt Mircea Lucescunak.
„Ahogy kezelt minket, az minden szempontból lenyűgöző volt. A taktikája innovatív volt és a pszichológiára is nagy hangsúlyt helyezett. Ekkor ébredt fel bennem az edzősködés iránti vágy.”
Most könnyebb a fiataloknak?
Amikor szóba került a felnőttcsapatba való átmenet, Branislav Fodrek vette át a szót és úgy vélekedett, ma már az edzők bátrabban nyúlnak a fiatalokhoz, mint az ő idejében.
„Mindig csak egy vagy két játékos volt, aki a felnőttcsapattal készülhetett, és nekik is várniuk kellett a lehetőségre. Ma többen is megkapják a lehetőséget, ráadásul fiatalabban. Amit viszont nagy problémának tartok ebben, hogy a fiatalok jellemzően túl gyorsan elveszítik a türelmüket. Sokan azzal szembesülnek, hogy egy bizonyos pontig a legjobbak voltak, majd hirtelen nem játszanak.
Ilyenkor a közeg felelőssége, hogy megpróbálja visszaterelni a fiatalt a helyes útra. Ha ez nem sikerül, előfordul, hogy egy nagy tehetséget a feje megakadályoz a fejlődésben, és a negyed- vagy ötödosztályban végzi” – fogalmazott a DAC edzője, aki éveken át az utánpótlásban dolgozott, vezette a szlovák U16-os és U17-es válogatottat is.
Fizikailag fel lehet venni a versenyt
Rossi szerint a kritikus, és egyben legérzékenyebb szakasza a nevelésnek 13-14 éves korig tart, mivel egy edző ekkor építi fel a jövő játékosát. „Ebben a korban az eredmény a legkevésbé fontos, ezt hangsúlyozni kell. A gyökereknél magával a játékkal kell foglalkozni, nem az eredményességgel.”
A folytatásban szóba került a válogatottban való bemutatkozás is. Rossi ennél a résznél nem mondott újdonságot azzal, hogy amikor egy fiatal NB I-es játékos belekóstol a nemzetközi színvonalba, teljesen más élményben lesz része.
„Számukra 15-20 percet is nehéz lejátszani a válogatottban. Én igyekszem elsősorban a gyors és robbanékony játékosokra számítani. Most játszottunk Portugália ellen, amely egy top válogatott, az öt legjobb között van a világon. Nem vehettük fel velük a versenyt technikailag, de fizikailag muszáj volt megpróbálni, még ha ebből a szempontból is hihetetlen játékosaik vannak.”
Klubszinten ennél higgadtabb körülmények között lehet kipróbálni a fiatal játékosokat, erről elsősorban Borbély Balázs mesélt. „Ott az akadémia vezetője és az edzők, mindannyian szoros kapcsolatban vagyunk. Amikor egy fiatal huzamosabb ideig jó teljesítményt nyújt, megkapja a lehetőséget, hogy egy hetet az A csapattal eddzen.
Ott aztán megmutatkozik, hogy fizikailag és mentálisan készen áll-e, és ha igen, megkapja tőlünk a lehetőséget a felnőttek között.”
A kedélyes beszélgetés további részében szóba került a magyar válogatottban debütáló Vitális Milán, akit Borbély és Fodrek után immár Rossi is megismert, őt az olasz szakember méltatta: a mester remek távoli lövőnek tartja a középpályást, és kérte őt, hogy gyakrabban próbálkozzon lövéssel. Szóba került a beszélgetés során az is, hogy miként tudja kezelni egy edző a játékosok egóját. Rossi kifejtette, hogy a válogatott esetében mindenkinek tudatosítania kell, milyen fontos dolgot képvisel és ezért kötelessége félrerakni az egót, míg Borbély Balázs arra esküszik, hogy egy játékosnak (akár játszik, akár nem), minden körülmények között tisztában kell lennie a hierarchiával.
