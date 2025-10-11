Lukács Dániel első gólját szerezte a válogatottban
Rossi jól választott csatárokat, a magyar válogatott legyőzte az örményeket
A magyar labdarúgó-válogatott 2:0-ra legyőzte Örményországot a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőn.
Kulcsfontosságú mérkőzés várt szombaton a magyar labdarúgó-válogatottra az örmények ellen. Marco Rossi legénysége a szeptemberi terminusban összesen egy pontot gyűjtött, így mondhatni győzelmi kényszerben lépett pályára. Az olasz szakember dolgát rendkívüli módon megnehezítette, hogy a Sallai–Varga Barnabás–Szoboszlai hármasból csak utóbbira számíthatott, a másik kettő eltiltását töltötte. Rossi a szeptemberi védelmen nem változtatott, a középpályán szűrőként a Schäfer–Styles párosnak szavazott bizalmat, előttük Tóth Alex bizonyíthatott.
Csatárposzton viszont meglepőt húzott a szövetségi kapitány: kilencesként nem a paksi Tóth Barnát, hanem a Puskás Akadémia támadóját, a 29 éves, egyszeres válogatott Lukács Dánielt állította be.
A B-közép nem igazán akar megbékélni az MLSZ szurkolóellenesnek tartott intézkedéseivel, így a mérkőzés első öt percében nem volt hazai szurkolás. A lapos hangolatot ekkor felváltotta a tomboló szurkolás.
A 11. percben ziccerrel indult a magyar helyzetek sora, Szoboszlai labdaszerzése után Lukács nem tudott túljárni Avagjan eszén, csak szöglet lett a helyzetből… A sarokról aztán Szoboszlai gólt lőtt, a labda veszélyesen csapódott mellé pár centivel.
Az egyértelmű magyar mezőnyfölény negyed óra elteltével megszűnt, majd a vendégeknek is volt egy erősebb fázisa.
Bár a magyar válogatott volt a kezdeményezőbb, játéka túl óvatos, tapogatózó jellegű volt. Nagyon hosszú szünet után, a 34. percben Lukácsé volt a következő helyzet, amikor éles szögből megtornáztatta az örmény kapust. A 37. percben jött a második hazai ziccer, de az őrizetlen Szoboszlai öt méterről mellé gurította Bolla beadását.
A második félidőnek Szoboszlai egyéni akciója (mellé) adta meg az alaphangot, de aztán az első félidőhöz hasonló mederben folytatódott a mérkőzés. Az örmények fókuszáltan védekeztek, de az 56. percben hibáztak: Bolla megtalálta a rést, és ziccerbe hozta a befelé mozgó Lukácsot, aki a kapusal szemben higgadt maradt és értékestette a ziccert – 1:0.
Nem mondhatni, hogy a magyar válogatott ráült volna az eredményre vagy hogy az örmények feltámadtak volna – minden ugyanúgy maradt, a következő nagy hazai lehetőség Willi Orbán fejese volt. A 70. percben eljöhetett volna a slovanista Barszegjan nagy pillanata is, de nem talált kaput. Három perccel később is Barszegjan volt a főszereplő: az örmények lekontrázták a magyar válogatottat, de túlbonyolították a góllal kecsegtető helyzetet.
A hazaiak a 83. percben megszerezhették volna a második gólt, de Nagy Zsolt fejese a kapufán végezte. Az utolsó percek többnyire eseménytelenül teltek, ami tökéletesen megfelelt Szoboszlaiéknak, és a slusszpoén is végül a hazaiaké volt: az első gólt szerző Lukács cseréje, Gruber Zsombor is higgadt tudott maradni a kapussal szemben, és kihasználta a kínálkozó ziccert, 2:0.
A magyar válogatott megszerezte első győzelmét, három forduló után négy pontja van. A csapat kedden Portugáliában folytatja vb-selejtezős szereplését.
Magyarország–Örményország 2:0 (0:0)
Gólszerzők: Lukács (56.), Gruber (90+4.)
Jv.: Kavanagh (angol), 57 825 néző
Sárga lap: Haratyunjan
MAGYARORSZÁG: Tóth Bal.–Nego, Orbán, Szalai, Kerkez (90. Dárdai)–Schäfer, Styles (75. Vitális)–Bolla (75. Osváth), Tóth A. (62. Nagy Zs.) Szoboszlai–Lukács (62. Gruber)
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan–Hovanniszjan, Muradjan, Haratyunjan (86. Miranjan), Pilojan–Bicsakcsjan (59. Szerobjan), Iwu (79. Muradjan), Szpercjan–Barszegjan (79. Ranos), Zelarjan (59. Sagojan), Tikinzjan
