Rossi jól választott csatárokat, a magyar válogatott legyőzte az örményeket

Kulcsfontosságú mérkőzés várt szombaton a magyar labdarúgó-válogatottra az örmények ellen. Marco Rossi legénysége a szeptemberi terminusban összesen egy pontot gyűjtött, így mondhatni győzelmi kényszerben lépett pályára. Az olasz szakember dolgát rendkívüli módon megnehezítette, hogy a Sallai–Varga Barnabás–Szoboszlai hármasból csak utóbbira számíthatott, a másik kettő eltiltását töltötte. Rossi a szeptemberi védelmen nem változtatott, a középpályán szűrőként a Schäfer–Styles párosnak szavazott bizalmat, előttük Tóth Alex bizonyíthatott.

Csatárposzton viszont meglepőt húzott a szövetségi kapitány: kilencesként nem a paksi Tóth Barnát, hanem a Puskás Akadémia támadóját, a 29 éves, egyszeres válogatott Lukács Dánielt állította be.

A B-közép nem igazán akar megbékélni az MLSZ szurkolóellenesnek tartott intézkedéseivel, így a mérkőzés első öt percében nem volt hazai szurkolás. A lapos hangolatot ekkor felváltotta a tomboló szurkolás.

A 11. percben ziccerrel indult a magyar helyzetek sora, Szoboszlai labdaszerzése után Lukács nem tudott túljárni Avagjan eszén, csak szöglet lett a helyzetből… A sarokról aztán Szoboszlai gólt lőtt, a labda veszélyesen csapódott mellé pár centivel.

Az egyértelmű magyar mezőnyfölény negyed óra elteltével megszűnt, majd a vendégeknek is volt egy erősebb fázisa.

Bár a magyar válogatott volt a kezdeményezőbb, játéka túl óvatos, tapogatózó jellegű volt. Nagyon hosszú szünet után, a 34. percben Lukácsé volt a következő helyzet, amikor éles szögből megtornáztatta az örmény kapust. A 37. percben jött a második hazai ziccer, de az őrizetlen Szoboszlai öt méterről mellé gurította Bolla beadását.