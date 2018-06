Rossi: „Ismerem a magyar mentalitást”

Kedden Budapesten kinevezték a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányává, másnap délután viszont már újra a DAC-ot irányította a Znojmo elleni edzőmeccsen. Marco Rossival a nemzeti csapatról és a dunaszerdahelyi játékosok reakciójáról is beszélgettünk.

Meglepte, milyen gyorsan zajlottak az események?

Minden hihetetlenül gyorsan történt. Még nem is volt nagyon sok időm felfogni, mi is történt, de nagyon nagy megtiszteltetés számomra ez a felkérés. Büszke és boldog vagyok. Már sokszor elmondtam, hogy otthon érzem magam Magyarországon, különösen Budapesten, és nagyon nagy dolog számomra, hogy ennek az országnak a válogatottját vezethetem, amely olyan sokat jelentett az európai labdarúgásban.

Nehéz volt megegyezni az MLSZ képviselőivel és Világi Oszkárral, a DAC tulajdonosával?

Nem volt semmi probléma. Ha az ember akar valamit, és eléggé motivált, akkor mindig lehet megoldást, megegyezést találni. Egy napon belül több tárgyalásunk is volt, majd a szövetség elnöksége villámgyorsan meghozta a döntést. Sokkal gyorsabban zajlott le az egész, mint arra számítottam. De nagyon boldog vagyok.

A szurkolók is azok, a visszhangok szerint sokan önben látják azt az embert, aki újra képes lesz felemelni a magyar labdarúgást. Érzi ezeket az elvárásokat?

Nagyon motivált vagyok, és természetesen érzem a nyomást is, mert Magyarországon nagyon fontos a futball. A szurkolók segítségével jutott ki a csapat a legutóbbi Eb-re, és most megint ez a célunk, hiszen a 2020-as Eb egyik rendező városa Budapest lesz. Egy dolog egy klubban dolgozni, de a válogatottnál sokkal nagyobb a nyomás, ezt már én is kezdem érezni. Ez viszont nagy motivációt is jelent, és ugyanezt az elszántságot akarom látni a játékosaimnál is.

Látta a magyar válogatott legutóbbi felkészülési mérkőzéseit?

Igen. Követem a magyar futballt, láttam a válogatottmeccseket és több bajnoki mérkőzést is. A prioritás természetesen a munkaadóm, a DAC volt számomra, de megnéztem a Honvéd, a Videoton és a Ferencváros több találkozóját is. Ismerem a magyar játékosokat, a magyar labdarúgást, a magyar mentalitást, szerintem ez volt az ok, amiért a szövetség engem választott.



A magyar válogatott csak nagyon ritka esetben léphet valaki ellen favoritként pályára, de ön a klubcsapataiban is mindig hangsúlyozta, hogy egy dolog a papírforma, és egy másik az, hogy mi történik a pályán.

A fociban nem mindig az dönt, ki a tehetségesebb, melyik csapatban játszanak a nagyobb nevek. A motiváció nagyon fontos, de elengedhetetlen, hogy meglegyenek a technikai és taktikai készségek. A magyar futballnak most nincs túl nagy renoméja Európában, de meg kell találnunk újra azt a hozzáállást, ami az Európa-bajnokság előtt és az Eb-n jellemezte a csapatot. Ennek segítségével visszaszerezhetjük a szurkolók szeretetét is. Mindenkinek, minden meccsen, minden labdáért küzdenie kell.

Szeptemberben már kezdődik a Nemzetek Ligája, addig nem lesz felkészülési mérkőzés, amelyen a gyakorlatban is tesztelhetné az elképzeléseit.

Kísérletezésre már nincs idő, többé-kevésbé azokat a játékosokat kell használnunk, akik a legutóbbi meccseken játszottak. Közülük fogjuk kiválasztani azokat, akik erőnléti szempontból a legjobb formában vannak. Meghívhatunk még valakit, aki tipológiailag illik a csapatba, de biztosan nem változtathatunk hat-hét poszton, ez túl nagy kockázat lenne. Nincs sok időnk, minél előbb munkához kell látnunk, de jelenleg, amíg nem találják meg az utódomat, még a DAC edzője vagyok, és a DAC-ért dolgozom.

Szerdán délután a Znojmo elleni, 3:1-re elvesztett barátságos meccsen vezette a sárga-kékeket. Milyen érzései voltak a kispadon?

Nem volt gond a meccsre koncentrálnom. Ezt a szezont is hasonlóan kezdtük, mint a tavalyit. Akkor is becsúszott néhány vereség a felkészülés során, mert nem állt rendelkezésünkre a teljes csapat, és most hasonló a helyzet. Kalmár és Simon Pambou távozott, Davis a vb-n van, Šatka és Pačinda nem játszott, tehát gyakorlatilag ifikkel játszottunk. A második félidőben nyolc olyan játékos volt a pályán, aki 1998-ban vagy 1999-ben született. Ilyen körülmények között egy cseh másodosztályú csapattól is vereséget lehet szenvedni. Volt 7-8 tiszta helyzetünk, amelyek kimaradtak, és kaptunk három gólt, amelyből kettőt egyértelmű egyéni hiba előzött meg. A legjobbat akarom a DAC-nak most és a jövőben is, úgyhogy hangsúlyozom: játékosokra van szükségünk. Tudom, hogy az elnökség mindent megtesz ezért. Szükségünk van egy kiváló középső védőre, és lehet, hogy egy balhátvédre is, valamint kell két nagyszerű középpályás. Ráadásul gyorsnak kell lennünk, mert mindjárt itt az Európa Liga. Én és az egész szakmai stáb teljesen a DAC-ra koncentrálunk egészen addig, amíg azt nem mondják nekünk, hogy mehetünk, ám a játékosok pszichikáját is figyelembe kell venni. Mindannyian rendes srácok, hallgatnak ránk, viszont a pszichológiából tudjuk, hogy van a tudat, és van a tudatalatti. Ez utóbbi sokszor olyasmit sugall, amit nem is tudatosít az ember. Ami engem illet, én továbbra is profi módon fogom végezni a munkámat, mindent meg fogok tenni a DAC sikeréért.

Mit gondol a DAC EL-ellenfeléről? A sorsolás előtt inkább a Glasgow Rangerst szerette volna kapni, de végül a Dinamo Tbiliszi ellen kezdenek.

Kemény ellenfél. Grúziában zajlik a bajnokság, szóval jó formában, lendületben vannak. Tudjuk, mire számíthatunk, agresszívek, gyorsak lesznek, a hátralévő hetekben erre kell felkészülnünk, hogy az EL kezdetére a megfelelő fizikai és mentális állapotba kerüljünk.

Hogyan reagáltak egyébként a dunaszerdahelyi játékosok, amikor megtudták, hogy a magyar válogatotthoz távozik?

Mindannyian gratuláltak. Azt gondolom, a klub számára is megtiszteltetés, hogy az edzőjét ilyen feladatra kérték fel. Elmondtam a játékosoknak, hogy ez a kinevezés nekik köszönhető, az ő munkájuk nélkül nem lehetnék sikeres. Tehát az, hogy most szóba jöttem a magyar szövetségnél, az a Honvéd és a DAC játékosainak is az érdeme.

A válogatottnál nem lesz annyi ideje begyakorolni az ön által kedvelt játékrendszert, mint egy klubcsapatnál. Hogyan fog ezzel megbirkózni?

Ez lesz a legnagyobb kihívás. De bízom a játékosok képességeiben, hogy néhány napon belül is meg fogják érteni a taktikai elképzeléseimet. Persze ahhoz, hogy automatikussá váljon a dolog, idő kell, és nekünk most nincs sok időnk. Egyszerűen a szívünket kell belerakni az egészbe, ezzel tudjuk kompenzálni a kimaradt időt.

Tervezi, hogy behívja Vidát és Kalmárt, akiket jól ismer a DAC-ból?

Erről még korai beszélni, de az biztos, hogy mindent megteszek azért, hogy minden számunkra érdekes játékost monitorozzunk. Sok név jöhet szóba, most még korai lenne bármit is konkretizálni.