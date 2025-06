Rossi: Ha egy topcsapat ellen kihagysz négy-öt helyzetet, elveszíted a mérkőzést

Az első magyar gólt szerző Varga Barnabás szerint a nemzeti csapat erőt meríthet a győzelemből.

„A helyzeteinket nagyobb hatékonysággal kellett volna kihasználni. Ettől függetlenül ez a siker azért most mindenképpen jót tett a csapatnak”

– mondta a ferencvárosi támadó.

A játékosok számára szinte kivétel nélkül ez volt a szezon utolsó mérkőzésre, szerdán elkezdődött számukra a nyári vakáció.

„A sípszóig nem gondoltam rá, de most már örülök, hogy végre pihenhetek"

– mondta Szoboszlai Dominik a mérkőzés után az M4 Sportnak, aki hangsúlyozta: a két júniusi meccs jó tanulópénz volt.

„Ez a találkozó egy olyan mérkőzés volt, amelyen könnyűszerrel nagyobb különbségű győzelmet is arathattunk volna, de hiába a sok helyzet, ezeket nem használtuk ki, és az utolsó tíz percre beszorultunk. Ebben javulnunk kell, és ebből a mérkőzésből is tanulni kell, ahogy abból is, hogy a végén túl sok kockázatot vállaltunk. Az első félidőben gyorsabban tudtuk megjátszani a labdát, igaz, kisebb nyomás is volt rajtunk. Türelmesebbnek kell lennünk, jók voltunk labdabirtoklásban, többször is jó lehetőségeket teremtettünk, a helyzetkihasználás azonban egy ideje már problémát jelent – nyilatkozta a mérkőzést követően Marco Rossi – Majdnem minden mérkőzésen megvannak a helyzetek, amelyeket aztán nem használunk ki.

Most győzni tudtunk, de ha egy topcsapat ellen nem élsz a négy-öt kínálkozó lehetőséggel, akkor elveszíted a mérkőzést.”

Rossi elmondta azt is, a magyar válogatottnak reálisan nézve nincs esélye kijutni egyenes ágon a vb-re, mert Portugália sokkal jobb csapat. – Ha optimista akarok lenni, akkor a playoffon keresztül juthatunk ki – tette hozzá.

A magyarokra ősszel már a vb-selejtezők várnak: szeptember 6-án Írország ellen lépnek pályára Dublinban, három nappal később pedig Portugália ellen a Puskás Arénában. A csoport negyedik tagja Örményország, amely október 11-én látogat Budapestre.