Remek védelem várja a Slovant Nádszegen

Gólt szeretnének lőni

A Nádszeg edzője, Molnár Krisztián lapunknak már korábban elmondta, a két bajnoki közti kupamérkőzést, a rekordbajnok elleni összecsapást, inkább jutalomjátékként fogják fel. „Egyértelmű: a sztárokkal megtűzdelt fővárosi együttes a kupacsata toronymagas favoritja. Természetes célunk a tisztes helytállás. Nem állunk be védekezni. Élményszámba menne, ha sikerülne gólt szereznünk. Arra fókuszálunk, hogy a fociszeretők számára sokáig emlékezetes maradjon a felfokozott érdeklődéssel várt kupamérkőzés” – nyilatkozta korábban Molnár, akit kedden edzésre menet is elértünk. A szakember elmondta, már hétfőn is a pályán dolgoztak, sátrakat állítottak és akkor úgy értesült, körülbelül 1000 jegyet már elővételben eladtak, így az előzetesen várt 1500 körüli nézőszám reális lehet.

„Nincsenek túlzó ambícióink, de ahogy elkezdtük a bajnokságot, remélem, meg tudjuk szorongatni a Slovant. Ha a második félidőben is szoros lenne még az eredmény, akár a 75. perc környékén még csak egygólos lenne a különbség, akkor biztosan elégedetten értékelnék a végén is” – mondta bő 24 órával a kezdés előtt az edző, aki természetesen a jól működő védelmére ezúttal is számít majd.

Mindenki figyel rájuk

„A hétvégén is volt az ellenfélnek százszázalékos helyzete, ami kimaradt. Mostanában szerencsénk is van, így remélem, senki nem gondolja, hogy nagyképűek vagyunk, de bízunk benne, hogy kitart még szerdán is ez a jó széria – bizakodott a nádszegiek trénere. – Nem változtatunk semmin, korábban is játszottunk hét közben, akkor is szokásosan kedden edzettünk, ez most is így lesz. Persze nem fogunk annyit futni, annyira terhelni a játékosokat, mintha csak szombaton vagy vasárnap lépnénk legközelebb pályára – tette hozzá a civilként a járási hivatalban dolgozó Molnár. – Sok emberrel találkozok a munkám miatt is és szinte mindenki szól valamit, hogy várják a mérkőzést, nemcsak Nádszegen, az egész környéken figyelnek most ránk. Mindenki tudja, milyen mérkőzés vár ránk.”

Szlovákiában jól megy

A Slovan a saját felületein nem foglalkozott túl sokat a nádszegiekkel, a jegyinformációkon kívül viszont közölték, hogy a klub videós csatornáján élőben is közvetítik majd az összecsapást.

Az égszínkékek nem kezdték tökéletesen az új idényt, hiszen bár a bajnokságban veretlenek (3 győzelem, 2 vereség), a nemzetközi kupaszereplés nem úgy alakult, ahogyan tervezték. A BL-selejtezőben a Zrinjski ellen még továbbjutottak, ám a Kairat ellen már büntetőkkel kiestek és végül csak a Konferencialigában szerepelhetnek, hiszen az Európa-liga playoffjában kettős vereséget szenvedtek a Young Boys ellen. Id. Vladimír Weiss viszont minden bizonnyal elvárja futballistáitól, hogy gyorsan döntésre vigyék a kupamérkőzést.