Radványiék júliustól már használhatják az új edzőpályákat, Championship-bajnok focista érkezik a KFC-hez

Falusi „turné"

A komáromiak újoncként nyolcadikként zárták az első, történelmi élvonalbeli idényüket, így hétfőn már másodszor kezdhették a nyári alapozást a Niké Ligára való felkészülés jegyében. Aminek a terepe nem változott, ezúttal is hazai környezetben végzik el az edzésmunkát a lilák. S hogy ez mit is jelent a továbbra is zajló stadionépítés miatt „hontalan” gárda számára?

„Nemrég kaptam az információt, hogy július elejétől már igénybe vehetjük az új létesítmény edzőpályáit, ami nagyon pozitív változás. Addig pedig ugyanúgy fogunk készülni, mint eddig, a környező falvak pályáin, Ímelyen, Szentpéteren, Újgyallán (Dulovce) és Dél-Komáromban

– mondta lapunknak Radványi Miklós, a KFC vezetőedzője az első „munkanap” két edzése között. – „Az öthetes felkészülési időszak első két hete szokásosan az állóképesség növeléséről fog szólni, aztán pedig már a felkészülési meccsekkel is színesedik a program.”