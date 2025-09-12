Radványiék folytatnák veretlen kassai sorozatukat

„Boďa számára még 5-6 hétre szükség lesz, amíg rendbe jön.

Kiss még nincs tökéletes állapotban, 90 percet még nem fog tudni játszani, de már számíthatok a játékára.

Rajtuk kívül mindenki teljesen rendben van. Jól edzettünk, bízom benne, hogy jó eredményt tudunk elérni” – mondta lapunknak Radványi, aki hozzátette, hogy ellenfelük ugyan más játékerőt képvisel, mint tavaly, vagy az azt megelőző években, ám jól felkészültek belőlük, és mindent meg fognak tenni, hogy meglepjék őket.

Kétmeccses hétvége

Roman Skuhravý 2024 szeptemberében vette át az FC Košice irányítását és a felsőházba vezette a csapatot. Idén nyáron a nemzetközi porondra is kiléphettek, bár ezt nem elsősorban saját teljesítményüknek köszönhették. A DAC kizárása után azonban ők voltak a fehérorosz Nyeman ellenfelei a Konferencialiga-selejtezőben és végül 4:3-as összesítéssel búcsúztak a sorozattól. A bajnokságban a különböző halasztások miatt csak négy mérkőzést játszottak, amelyből egyet nyertek, háromszor pedig vereséget szenvedtek. Így ők is és a komáromiak is 3 ponttal állnak, ám jobb gólkülönbségükkel a keletiek vannak előrébb a tabellán. A kupában ők is magabiztosan nyertek, 5:0-val utazhattak haza a Kendice otthonából.

Érdekesség, hogy a szombati találkozó után Skuhravý csapata vasárnap is pályára lép, a kupában a III. ligás Spišské Podhradie lesz az ellenfelük. „Az ellenfél kérte, hogy ekkor legyen a meccs, hiszen a bajnokságban szünetük van. Mivel amatőrökről van szó, könnyebben össze tudják hozni a játékosaikat vasárnap, mint egy hétköznapon. Nálunk is pihenne a B csapat, ráadásul így mi is alaposabban felkészülhetünk majd a Prešov elleni rangadóra a jövő héten” – magyarázta a helyzetet az edző, aki szerint így a kupamérkőzésen inkább a tartalékok kapnak majd szerepet.

Nem lebecsülendők

„Ha nem tévedek, a komáromiak tavasszal a legjobbak között voltak a pontokat tekintve. Néhány változástól eltekintve a keretük évek óta együtt van és az edzőjük helye is stabil. Ebben a szezonban a Podbrezová és a Trnava ellen is jól játszottak.

Egy tapasztalt csapatról van szó, amely nagyon erős a párharcokban, így a lehető legjobban kell nekünk is hozzáállni.

A Niké Liga kiegyenlítettsége miatt mindenki ráfázhat, ha alábecsül egy ellenfelet. Kemény mérkőzés lesz, de bízom benne, hogy viszontlátom azt, amit az elmúlt két hétben gyakoroltunk” – dicsérte ellenfelét és bizakodott a kassaiak edzője a klub honlapján.

A mérkőzést a Voyo felületén lehet majd követni, a játékvezető Boris Marhefka lesz, a VAR előtt Lukáš Dzivjak dönt majd.