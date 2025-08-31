Radványi örült, hogy csúnya játékkal végre nyerni tudtak

Hasonlóan, de jóval mosolygósabban nyilatkozott a hazaiak trénere.

„A középpályán voltak gondjaim, hiszen Kiss és Ožvolda is kidőlt, Gambošnak pedig még nem voltak rendben a papírjai. Tudtuk, hogy így egyszerűbben kell majd játszanunk előrefelé. Jól kezdtük a mérkőzést, rúgtunk gyorsan négy szögletet, de nem tudtunk belőle betalálni. Az első félidő rendben volt a részünkről, a kezdés után az ellenfelünk is feljavult, de nem tudtak tiszta gólhelyzeteket kidolgozni. A szünet után már nem volt ilyen jó, a szakolcaiaknál volt a labda, de jól szervezettek voltunk, talán egy megpattanó lövésük volt, amit a kapusunk kivédett. Azt mondtam a srácoknak a félidőben, hogy itt egy gól dönthet. Végül kihasználtuk azt, amiben erősek vagyunk, a pontrúgást, egy ilyen után a cserejátékosunk betalált. Meg kell dicsérnem a játékosokat, hogy kiküzdötték a végén a győzelmet.

Nem volt szép játék a részünkről, de a hét elején azt mondtam az edzésen, hogy nem azt akarom hallani a kollégáimtól, hogy jó focit játszunk, de nincs pontunk. Azt akartam, hogy akár egy csúnya mérkőzésen is, de győzelemmel zárjunk.

Ez sikerült, nagyon boldog vagyok” – értékelt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Radványi Miklós. A KFC trénere szerint érett már, hogy Mashike betaláljon, hiszen a nagyszombatiak ellen is három ziccere volt, és éppen azért igazolták, hogy gólokat szerezzen, ami végre sikerült is neki. Ez pedig biztató lehet, hiszen az egyik légi párbajnál rosszul földre eső Boďa sérülése akár komolyabb is lehet.