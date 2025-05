Radványi örül, hogy két év után újra Komáromban edzhettek

A komáromiak egy győzelemmel a Konferencialiga-selejtezőért folyó rájátszásban is ott lehettek volna, így biztos bentmaradóként is volt tétje számukra a mérkőzésnek. Miután azonban rózsahegyiek nyertek, és a Michalovce is győzni tudott, utóbbiak játszanak kedden a DAC ellen a MOL Arénában.

„Úgy fogalmaznék, hogy ma a jobbik fajta tétje volt a mérkőzésnek, hiszen nem a kiesés ellen harcoltunk, hanem azért, hogy megnyerjük az alsóházat, és erre is készültünk. Belülről olyan volt, mint minden alsóházi meccs, afféle »élet-halál« harc, ők a bentmaradásért, mi pedig a győzelemért küzdöttünk. Ki-ki meccs volt, és most mi jöttünk ki rosszul belőle – értékelte a találkozót lapunknak Tamás Nándor, akit a KFC első élvonalbali évéről is kérdeztünk. – A szezon elején azt tűztük ki magunk elé, hogy bentmaradjunk, ezt el is értük. Persze mindig lehet hová fejlődni, meg kell nézni mi az, amiben jobbak tudunk lenni. Összességében úgy gondolom, hogy ha az idény elején azt mondják, hogy nyolcaddiként végzünk, azt aláírtuk volna” – válaszolta a székelyföldi szélső.