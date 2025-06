Radványi: Nem az az edző vagyok, aki kiesik a csapatával

Az említett hontalanság és vereségsorozat mellett az ellenfeleknek kedvező bírói döntések, VAR-ozások is nehezítették a csapat életét a szezon elején, jöttek az utolsó perces kapott gólok, az év eleji anyagi gondok. Mindennek fényében kijelenthető, hogy a megszerzett 8. hely az egyik (ha nem a) legsikeresebb eredménye volt edzőként?

Mindenképpen igen. Ennyi problémával a hátunk mögött is sikerült felkapaszkodnunk a 8. helyig, ami hatalmas siker, számomra is és a klub számára is, amely továbbra is történelmet ír. Örülök annak is, hogy a komáromi a negyedik olyan élvonalbeli klub, amelyet sikerült benntartanom a legmagasabb osztályban. A tavasz elején elszenvedett vereségekkor megint sokan temettek már minket,

de mindenkinek azt mondtam, én nem az az edző vagyok, aki kiesik a csapatával, én bent szoktam tartani a gárdákat.

Örülök, hogy ez most is így lett.

A csapatból ki volt a legfőbb támasza a nehéz időszakokban?

Nagyon sokat segített a zsolnaiak 1:0-s legyőzése, amikor egy félidőn keresztül emberhátrányban játszottunk. A fiúk küzdöttek egymásért, belevetődtek a lövésekbe, fantasztikus kapusteljesítményünk volt. Ezután a játékosok is elhitték, hogy a legjobbak ellen is van keresnivalónk, mert a zsolnai azért a topklubok közé tartozik Szlovákiában. Ha otthagyunk a pályán mindent, akkor le tudunk győzni bárkit. Ez a meccs komoly fordulópont volt a csapat életében. Nagyon jó kollektívát alkottak a fiúk. Mindig tudtam számítani Šimkóra, aki ősszel Dunaszerdahelyen megsérült, és teljes értékűen csak tavasszal tért vissza, ő volt a jobbkezem. De senkinek a szemében nem láttam egy pillanatig sem, hogy nem hittek volna abban, meg tudjuk csinálni. A hullámvölgyekből mindig sikerült kijönnünk, ami a kiváló csapatszellemnek köszönhető.