Premier League – Szoboszlaiék az utolsó pillanatokban harcolták ki a győzelmet Burnleyben

Ezúttal is a védelem két oldalán, a kezdőcsapatban számolt Arne Slot vezetőedző a két magyar válogatott futballistával, a kapus Pécsi Ármin nem volt keretben. Kerkez az első félidő közepén sárga lapot kapott műesésért, majd a 38. percben le is cserélte őt a vezetőedző.

Már úgy tűnt, a 84. perctől emberelőnyben futballozó vendégcsapat először veszít pontokat a Premier League mostani idényében, amikor a hosszabbításban büntetőhöz jutott a Liverpool, Mohamed Szalah pedig értékesítette azt. Csapata ezzel megőrizte hibátlan mérlegét a bajnokságban.