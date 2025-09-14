Sport

Premier League – Szoboszlaiék az utolsó pillanatokban harcolták ki a győzelmet Burnleyben

Premier League – Szoboszlaiék az utolsó pillanatokban harcolták ki a győzelmet Burnleyben
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló, címvédő Liverpool a hajrában értékesített büntetővel nyert 1–0-ra a Burnley vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén.

Ezúttal is a védelem két oldalán, a kezdőcsapatban számolt Arne Slot vezetőedző a két magyar válogatott futballistával, a kapus Pécsi Ármin nem volt keretben. Kerkez az első félidő közepén sárga lapot kapott műesésért, majd a 38. percben le is cserélte őt a vezetőedző.

Már úgy tűnt, a 84. perctől emberelőnyben futballozó vendégcsapat először veszít pontokat a Premier League mostani idényében, amikor a hosszabbításban büntetőhöz jutott a Liverpool, Mohamed Szalah pedig értékesítette azt. Csapata ezzel megőrizte hibátlan mérlegét a bajnokságban.

Premier League
Szoboszlai Dominik
Kerkez Milos
Liverpool
