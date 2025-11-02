A Liverpool magyar labdarúgóját, Szoboszlai Dominiket választották az Aston Villa ellen szombaton 2-0-ra megnyert mérkőzés legjobbjának az angol bajnokságban.
Premier League – Szoboszlai volt a meccs legjobbja
A magyar nemzeti együttes csapatkapitánya a szezonban immár negyedszer érdemelte ki ezt az elismerést, ráadásul ezúttal úgy, hogy csapata egyik góljának sem volt tevékeny részese. Egy gólpasszt ugyan adott, de Szoboszlai mesteri beadása után a francia Hugo Ekitike fejeséből született találatot les miatt érvénytelenítették.
Ennek ellenére a 25 éves középpályás kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ugyanis valamennyi csele és szerelési kísérlete sikeres volt, ennek köszönhetően öt labdaszerzés, három párharc megnyerése, három lövés és három helyzet kialakítása fűződött a nevéhez.
A Premier League-ben címvédőként harmadik helyen álló Liverpool másik két magyar futballistája, Kerkez Milos és a kapus Pécsi Ármin a kispadról nézte végig a találkozót, utóbbit először nevezték a meccskeretbe.
