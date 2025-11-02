Sport

Premier League – Szoboszlai volt a meccs legjobbja

szoboszlai
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A Liverpool magyar labdarúgóját, Szoboszlai Dominiket választották az Aston Villa ellen szombaton 2-0-ra megnyert mérkőzés legjobbjának az angol bajnokságban.

A magyar nemzeti együttes csapatkapitánya a szezonban immár negyedszer érdemelte ki ezt az elismerést, ráadásul ezúttal úgy, hogy csapata egyik góljának sem volt tevékeny részese. Egy gólpasszt ugyan adott, de Szoboszlai mesteri beadása után a francia Hugo Ekitike fejeséből született találatot les miatt érvénytelenítették.

Ennek ellenére a 25 éves középpályás kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ugyanis valamennyi csele és szerelési kísérlete sikeres volt, ennek köszönhetően öt labdaszerzés, három párharc megnyerése, három lövés és három helyzet kialakítása fűződött a nevéhez.

A Premier League-ben címvédőként harmadik helyen álló Liverpool másik két magyar futballistája, Kerkez Milos és a kapus Pécsi Ármin a kispadról nézte végig a találkozót, utóbbit először nevezték a meccskeretbe.

Szoboszlai Dominik
FC Liverpool
Premier League
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?