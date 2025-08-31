Sport

Premier League – Szoboszlai szabadrúgásgóljával legyőzte az Arsenalt a Liverpool

TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett góljával a Kerkez Milost is soraiban tudó, címvédő Liverpool 1–0-ra nyert a vendég Arsenal ellen az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóján.

A Mersey-parti gárda ezúttal is a kezdőben, a védelem két oldalán számolt a két magyar válogatott futballistával, mindketten végig is játszották a találkozót, amelyen a kapus Pécsi Ármin nem volt keretben.

A jobbhátvédként szereplő Szoboszlai a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről egy szabadrúgást, lövése nyomán védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba a labda. Az előző idényben ezüstérmes Arsenal hálója először zörrent meg ebben az idényben a pontvadászatban.

Sikerével a Liverpool maradt az egyetlen százszázalékos együttes a Premier League-ben ebben a szezonban.

Premier League
Liverpool
Arsenal
