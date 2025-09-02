Szoboszlai Dominik, a bajnok Liverpool magyar futballistája bekerült a harmadik forduló álomcsapatába a Premier League hivatalos honlapján.
Premier League – Szoboszlai jobbhátvédként a forduló álomcsapatában
A tizenegyet rendszeresen az angol válogatott legendás támadója, Alan Shearer állítja össze. A magyar válogatott csapatkapitánya vasárnap délután az Arsenal ellen jobbhátvédként szerepelt Arne Slot együttesében, és a Liverpool az ő szenzációs szabadrúgásgóljának köszönhetően diadalmaskodott 1–0-ra.
„Már a győztes gólja előtt is egészen kiválóan futballozott a jobbhátvéd pozíciójában. David Raya legyőzéséhez valami különlegesre van szükség, és Szoboszlai szabadrúgása az volt” – írta értékelésében Shearer.
A Liverpool a mezőnyben egyedüliként százszázalékos teljesítménnyel vezeti az angol bajnokságot.
