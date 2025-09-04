Premier League – Szoboszlai jelölt a hónap játékosa díjra

A jelöltekre a liga honlapján szavazhatnak a szurkolók hétfő délig, a voksok beleszámítanak majd a végeredménybe, amelyeket egy szakírókból álló csoport hoz meg, jövő pénteken.

A magyar válogatott csapatkapitánya a legutóbbi két bajnokiján a Liverpool legjobbja volt, ráadásul úgy, hogy kényszerűségből jobbhátvédet játszott. A Newcastle United ellen a 100. percben egy átlépős csellel hozta helyzetbe a győztes gólt szerző Rio Ngumohát, míg az Arsenal elleni rangadót egy közel 30 méteres szabadrúgással döntötte el.

Utóbbi találkozót követően őt választották a harmadik forduló legjobbjának a Premier League-ben, amelyet a Liverpool egyedüli százszázalékosként vezet.

Szoboszlain kívül csapattársa, Hugo Ekitike, valamint Riccardo Calafiori (Arsenal), Jack Grealish (Everton), Marc Guehi (Crystal Palace), Erling Haaland (Manchester City), Joao Pedro (Chelsea) és Antoine Semenyo (Bournemouth) jelölt a hónap játékosa címre.