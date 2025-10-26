Premier League – Sorozatban harmadszor győzött a Manchester United

A manchesteriek sikeréhez a brazil Casemiro góllal és gólpasszal, a kameruni Bryan Mbeumo pedig két találattal járult hozzá. A Brighton az utóbbi idényekben kifejezetten mumusa volt a Vörös ördögöknek, ugyanis az ezt megelőző hét egymás elleni bajnokiból hatot megnyert.

Az MU legutóbb 2024 februárjában tudott egymás után legalább három mérkőzést sikerrel megvívni a Premier League-ben, akkor megszakítás nélkül négyszer nyert.