Premier League – Simán nyert Nottinghamben a Chelsea

A nottinghamiek – minden sorozatot figyelembe véve – így már tíz mérkőzés óta nyeretlenek, a bajnokságban sorozatban hetedik találkozójukat zárták siker nélkül, és a szeptember elején kinevezett Ange Postecoglouval továbbra sem tudtak meccset nyerni.

A Chelsea, melynek góljait Josh Acheampong, Pedro Neto és Reece James szerezte, sorozatban második összecsapásán győzött a Premier League-ben.