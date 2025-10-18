A Nottingham Forest, amely ellenfele lesz a Ferencvárosnak az Európa-liga alapszakaszában, hazai pályán 3–0-ra kikapott a klubvilágbajnok Chelsea-től szombaton az angol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának nyitómeccsén.
Premier League – Simán nyert Nottinghamben a Chelsea
A nottinghamiek – minden sorozatot figyelembe véve – így már tíz mérkőzés óta nyeretlenek, a bajnokságban sorozatban hetedik találkozójukat zárták siker nélkül, és a szeptember elején kinevezett Ange Postecoglouval továbbra sem tudtak meccset nyerni.
A Chelsea, melynek góljait Josh Acheampong, Pedro Neto és Reece James szerezte, sorozatban második összecsapásán győzött a Premier League-ben.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2025. 10.04.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.