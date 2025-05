Premier League – Mohamed Szalah lett az idény legjobbja

Az egyiptomi támadó 28 gólt szerzett és 18 gólpasszt adott, ezzel oroszlánrészt vállalt abban, hogy a Liverpool már négy fordulóval a zárás előtt megnyerte a bajnokságot.

A 32 éves Szalah az 2017/18-as szezon végén is a legjobbnak bizonyult, így most – Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic és Kevin De Bruyne után – az ötödik játékos lett, aki kétszer is kiérdemelte az elismerést.

A Liverpool a zárófordulóban a Crystal Palace-t fogadja az Anfielden. A 38 fordulós lebonyolítás során még egyetlen játékos sem működött közre 46 gólban, Szalah pedig vasárnap még Alan Shearer és Andrew Cole 47-es rekordját is megdöntheti – ezt utóbbi két játékos egyformán 42 körös rendszerben érte el.

A szezon legjobbjáról döntő szavazásban a szurkolók mellett egy szakértői zsűri vett részt.