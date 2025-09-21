Premier League – Már nem veretlen a Chelsea

Robert Sánchez, a Chelsea kapusa az ötödik percben durva szabálytalanságért piros lapot kapott, Bruno Fernandes pedig szűk tíz perccel később megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Még az első félidőben Casemiro kettőre növelte a United előnyét, de a szünet előtt a brazil légiós megkapta a második sárga lapját, és a kiállítással a két csapat létszáma kiegyenlítődött.

A folytatásban a Chelsea csak szépíteni tudott, így már nem veretlen.