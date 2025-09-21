Sport

Premier League – Már nem veretlen a Chelsea

chelsea
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A Manchester United 2-1-re nyert hazai pályán a Chelsea ellen az angol labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombat esti mérkőzésén, ezzel a londoniak elveszítették veretlenségüket.

Robert Sánchez, a Chelsea kapusa az ötödik percben durva szabálytalanságért piros lapot kapott, Bruno Fernandes pedig szűk tíz perccel később megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Még az első félidőben Casemiro kettőre növelte a United előnyét, de a szünet előtt a brazil légiós megkapta a második sárga lapját, és a kiállítással a két csapat létszáma kiegyenlítődött.

A folytatásban a Chelsea csak szépíteni tudott, így már nem veretlen.

Premier League, 5. forduló:

Manchester United-Chelsea 2-1 (2-0)

Fulham-Brentford 3-1 (2-1)

korábban:

Brighton-Tottenham Hotspur 2-2 (2-1)

Burnley-Nottingham Forest 1-1 (1-1)

West Ham United-Crystal Palace 1-2 (0-1)

Wolverhampton Wanderers-Leeds United 1-3 (1-3)

Liverpool FC-Everton 2-1 (2-0)

vasárnap játsszák:

Bournemouth-Newcastle United 15.00

Sunderland-Aston Villa 15.00

Arsenal-Manchester City 17.30

Premier League
Chelsea
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?