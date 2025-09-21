A Manchester United 2-1-re nyert hazai pályán a Chelsea ellen az angol labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombat esti mérkőzésén, ezzel a londoniak elveszítették veretlenségüket.
Premier League – Már nem veretlen a Chelsea
Robert Sánchez, a Chelsea kapusa az ötödik percben durva szabálytalanságért piros lapot kapott, Bruno Fernandes pedig szűk tíz perccel később megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Még az első félidőben Casemiro kettőre növelte a United előnyét, de a szünet előtt a brazil légiós megkapta a második sárga lapját, és a kiállítással a két csapat létszáma kiegyenlítődött.
A folytatásban a Chelsea csak szépíteni tudott, így már nem veretlen.
Manchester United-Chelsea 2-1 (2-0)
Fulham-Brentford 3-1 (2-1)
korábban:
Brighton-Tottenham Hotspur 2-2 (2-1)
Burnley-Nottingham Forest 1-1 (1-1)
West Ham United-Crystal Palace 1-2 (0-1)
Wolverhampton Wanderers-Leeds United 1-3 (1-3)
Liverpool FC-Everton 2-1 (2-0)
vasárnap játsszák:
Bournemouth-Newcastle United 15.00
Sunderland-Aston Villa 15.00
Arsenal-Manchester City 17.30
