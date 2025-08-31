Sport

Premier League – Kikapott Brightonban a Manchester City

Premier League – Kikapott Brightonban a Manchester City
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Az elmúlt idényben bronzérmes Manchester City vasárnap délután 2–1-re kikapott Brightonban az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában.

A City vezető gólját szerző Erling Haaland 100. Premier League-mérkőzésén a 87. találatát jegyezte, ez a futballstatisztikákkal foglalkozó Opta X-oldala alapján a legjobb mutató a liga történetében.

A 2010 és 2015 között a Manchester Cityt erősítő, csereként hétperccel korábban beállt James Milner tizenegyesével egyenlített a Brighton. A 39 éves és 239 napos Milner a Premier League történetének legidősebb futballistája lett, aki tizenegyesből betalált. A Brighton ráadásul a hajrában a győztes gólt is megszerezte Brajan Gruda révén.

A Nottingham Forest – amely január 29-én fogadja a Ferencvárost az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában – saját közönsége előtt 3–0-s vereséget szenvedett a West Hamtől.

Premier League
Manchester City
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?