Premier League – Kikapott Brightonban a Manchester City

A City vezető gólját szerző Erling Haaland 100. Premier League-mérkőzésén a 87. találatát jegyezte, ez a futballstatisztikákkal foglalkozó Opta X-oldala alapján a legjobb mutató a liga történetében.

A 2010 és 2015 között a Manchester Cityt erősítő, csereként hétperccel korábban beállt James Milner tizenegyesével egyenlített a Brighton. A 39 éves és 239 napos Milner a Premier League történetének legidősebb futballistája lett, aki tizenegyesből betalált. A Brighton ráadásul a hajrában a győztes gólt is megszerezte Brajan Gruda révén.

A Nottingham Forest – amely január 29-én fogadja a Ferencvárost az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában – saját közönsége előtt 3–0-s vereséget szenvedett a West Hamtől.