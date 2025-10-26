Sport

Premier League – Kikapott a Manchester City, megszakadt Haaland sorozata

A Manchester City 1–0-s vereséget szenvedett vasárnap az Aston Villa vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában, ezzel megszakadt Erling Haaland tizenkét mérkőzésen át tartó gólszerzési sorozata.

A Premier League góllövőlistáját 11 találattal vezető norvég csatár legutóbb augusztus 23-án nem talált be a kapuba, akkor csapata 2–0-ra elveszítette a Tottenham elleni bajnoki találkozót. Időközben tizenkétszer lépett pályára – a bajnokság mellett a Bajnokok Ligáját és a norvég válogatott meccseit is beleszámítva –, és valamennyin eredményes volt, összesen 22 gólt szerzett. Az Aston Villa otthonában azonban csak egy lesgólra futotta tőle, így a City 1–0-ra kikapott.

A listavezető Arsenal Eberechi Eze 39. percben lőtt góljával nyert az FA-kupa- és angol Szuperkupa-győztes Crystal Palace ellen. A csatár az idény első fordulójában még a vendégeket erősítette, augusztus vége óta viszont a londoniaknál játszik.

Premier League
Manchester City
Aston Villa
