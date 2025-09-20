Sport

Premier League – Kétgólos hátrány után szerzett pontot a Tottenham

Premier League – Kétgólos hátrány után szerzett pontot a Tottenham
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A Tottenham Hotspur kétgólos hátrányt ledolgozva 2–2-es döntetlent ért el a Brighton otthonában az angol labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombat délutáni programjában.

Az Európa-liga-győztes londoni együttes korábban négy bajnokin összesen egy gólt kapott, de a Brighton vendégeként fél óra alatt már kettőt is. Thomas Frank vezetőedző együttese azonban még az első félidőben szépített, majd a 82. percben egy hazai öngól következtében egyenlített, és a második helyre lépett előre a tabellán.

Egy pontot szerzett a Ferencváros Európa-ligás ellenfele, a Nottingham Forest is, amely a Burnley otthonában játszott 1–1-et.

Az FA Kupa-győztes Crystal Palace továbbra is veretlen, a West Ham United otthonában nyert 2–1-re, így két győzelem és három döntetlen a mérlege.

Premier League
Tottenham Hotspur
Brighton
