Premier League – Kétgólos Arsenal-győzelem

Az Arsenal 2–0-ra nyert hazai pályán a West Ham United ellen szombat délután az angol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának londoni rangadóján.
A házigazda számított esélyesnek, mivel ellenfele az utolsó előtti, tizenkilencedik helyen szerénykedik. A korábbi West Ham-futballista, Declan Rice a 38. percben szerzett vezetést, majd a 67.-ben Bukayo Saka tizenegyesből állította be a végeredményt. Győzelmével az Arsenal a később kezdődő Chelsea-Liverpool rangadó előtt átvette a vezetést a tabellán.
A Manchester United pályaválasztóként sorozatban a harmadik győzelmének örülhetett, a Burnley (3–2) és a Chelsea (2–1) után a Sunderland ellen is nyert.
