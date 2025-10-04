Sport

Premier League – Kétgólos Arsenal-győzelem

Premier League – Kétgólos Arsenal-győzelem
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Az Arsenal 2–0-ra nyert hazai pályán a West Ham United ellen szombat délután az angol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának londoni rangadóján.

A házigazda számított esélyesnek, mivel ellenfele az utolsó előtti, tizenkilencedik helyen szerénykedik. A korábbi West Ham-futballista, Declan Rice a 38. percben szerzett vezetést, majd a 67.-ben Bukayo Saka tizenegyesből állította be a végeredményt. Győzelmével az Arsenal a később kezdődő Chelsea-Liverpool rangadó előtt átvette a vezetést a tabellán.

A Manchester United pályaválasztóként sorozatban a harmadik győzelmének örülhetett, a Burnley (3–2) és a Chelsea (2–1) után a Sunderland ellen is nyert.

Premier League
Arsenal
West Ham United
