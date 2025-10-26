Premier League – Kerkez gólja ellenére kikapott a Liverpool Brentfordban

A Pool első gólját – 2–0-s hátránynál – Kerkez szerezte közvetlenül a szünet előtt, a magyar válogatott szélső védő először volt eredményes a Vörösök színeiben. A hajrában Szoboszlai gólpasszából Mohamed Szalah is betalált, az együttes ennek ellenére sorozatban negyedik meccsét veszítette el a bajnokságban. Szoboszlai végigjátszotta a találkozót, míg Kerkezt a 61. percben lecserélte Arne Slot vezetőedző.

A Liverpool hátránya hét pontra nő a listavezető Arsenallal szemben, ha az észak-londoni csapat vasárnap begyűjti a három pontot otthon a Crystal Palace ellen.