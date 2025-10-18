A Nottingham Forest, amely ellenfele lesz a Ferencvárosnak az Európa-liga alapszakaszában, szombaton menesztette Ange Postecoglou vezetőedzőt.
Premier League – Ismét menesztette vezetőedzőjét a Nottingham Forest
Az ausztrál szakembert szeptember elején nevezte ki a klub, amely azóta nyolc mérkőzésen két döntetlent és hat vereséget jegyzett, legutóbb épp szombaton a klubvilágbajnok Chelsea-től kapott ki hazai pályán 3–0-ra. A vezetőség pedig – az együttes honlapjának híre szerint – a mérkőzés után alig fél órával köszönte meg a munkát a trénernek.
Postecoglu, aki tavasszal Európa-ligát nyert a Tottenhammel, már a második vezetőedzője volt ebben a szezonban a Nottinghamnek, amely az idényt még a portugál Nuno Espírito Santóval kezdte.
A piros-fehérek a Premier League-ben öt ponttal a 17. helyen állnak, míg a második számú európai kupasorozatban két meccsen egy-egy döntetlennel és vereséggel a 25. pozícióból várják a folytatást.
