Premier League – Ismét menesztette vezetőedzőjét a Nottingham Forest

A Nottingham Forest, amely ellenfele lesz a Ferencvárosnak az Európa-liga alapszakaszában, szombaton menesztette Ange Postecoglou vezetőedzőt.

Az ausztrál szakembert szeptember elején nevezte ki a klub, amely azóta nyolc mérkőzésen két döntetlent és hat vereséget jegyzett, legutóbb épp szombaton a klubvilágbajnok Chelsea-től kapott ki hazai pályán 3–0-ra. A vezetőség pedig – az együttes honlapjának híre szerint – a mérkőzés után alig fél órával köszönte meg a munkát a trénernek.

Postecoglu, aki tavasszal Európa-ligát nyert a Tottenhammel, már a második vezetőedzője volt ebben a szezonban a Nottinghamnek, amely az idényt még a portugál Nuno Espírito Santóval kezdte.

A piros-fehérek a Premier League-ben öt ponttal a 17. helyen állnak, míg a második számú európai kupasorozatban két meccsen egy-egy döntetlennel és vereséggel a 25. pozícióból várják a folytatást.

