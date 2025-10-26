Premier League – Háromgólos Tottenham-győzelem idegenben

A holland Micky van de Ven duplájával a londoni együttes már az első félidőben megnyugtató előnyre tett szert, majd a 89. percben a szenegáli Pape Matar Sarr állította be a végeredményt. A Tottenham tartja a lépést az élmezőnnyel, és a harmadik helyről várja a folytatást. Hátránya öt pont a listavezető Arsenal mögött.