A Tottenham Hotspur 3–0-ra nyert az Everton vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.
Premier League – Háromgólos Tottenham-győzelem idegenben
A holland Micky van de Ven duplájával a londoni együttes már az első félidőben megnyugtató előnyre tett szert, majd a 89. percben a szenegáli Pape Matar Sarr állította be a végeredményt. A Tottenham tartja a lépést az élmezőnnyel, és a harmadik helyről várja a folytatást. Hátránya öt pont a listavezető Arsenal mögött.
