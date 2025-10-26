Sport

Premier League – Háromgólos Tottenham-győzelem idegenben

Premier League – Háromgólos Tottenham-győzelem idegenben
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A Tottenham Hotspur 3–0-ra nyert az Everton vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.

A holland Micky van de Ven duplájával a londoni együttes már az első félidőben megnyugtató előnyre tett szert, majd a 89. percben a szenegáli Pape Matar Sarr állította be a végeredményt. A Tottenham tartja a lépést az élmezőnnyel, és a harmadik helyről várja a folytatást. Hátránya öt pont a listavezető Arsenal mögött.

Premier League
Tottenham Hotspur
Everton
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?