Premier League – Haaland duplájával nyert a Manchester City

Erling Haaland duplájának köszönhetően a Manchester City 2–0-ra legyőzte vendégét, az Evertont az angol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.

A norvég támadó így már 11 gólnál jár a szezonban és magabiztosan vezeti a mesterlövészek listáját.

A Bournemouth fordulatos mérkőzésen játszott 3–3-as döntetlent a Crystal Palace otthonában: a vendégek a fiatal francia Eli Junior Kroupi duplájával már 2–0-ra is vezettek, majd miután honfitársa Jean-Philippe Mateta egyenlített, a skót Ryan Christie góljával ismét az immár hét kör óta veretlen Bournemouth-nál volt az előny. Az utolsó fordulatot ismét Mateta szállította, aki a 97. percben büntetőből egyenlített ismét, ezzel mesterhármast elérve.

Premier League
Manchester City
Evertont
