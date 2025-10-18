Premier League – Haaland duplájával nyert a Manchester City

A norvég támadó így már 11 gólnál jár a szezonban és magabiztosan vezeti a mesterlövészek listáját.

A Bournemouth fordulatos mérkőzésen játszott 3–3-as döntetlent a Crystal Palace otthonában: a vendégek a fiatal francia Eli Junior Kroupi duplájával már 2–0-ra is vezettek, majd miután honfitársa Jean-Philippe Mateta egyenlített, a skót Ryan Christie góljával ismét az immár hét kör óta veretlen Bournemouth-nál volt az előny. Az utolsó fordulatot ismét Mateta szállította, aki a 97. percben büntetőből egyenlített ismét, ezzel mesterhármast elérve.