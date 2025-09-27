Premier League – Elveszítette veretlenségét a Liverpool

Az idény két veretlen csapatanának összecsapásán Ismaila Sarr már a 9. percben vezetést szerzett a hazaiaknak, s bár az első félidőben a Liverpool hatalmas mezőnyfölényben futballozott, a gólszerzési lehetőségeket tekintve a Crystal Palace akár négyszer is betalálhatott volna a szünetig. A bajnoki címvédő a csereként pályára lépett Federico Chiesa révén a 87. percben egyenlített ugyan, de a hosszabbítás végén Eddie Nketiah találatával a hazaiak megnyerték a bajnokit, így Arne Slot vezetőedző együttese elveszítette veretlenségét a bajnokságban.

Kerkez és Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, sőt a magyar válogatott kapitánya csapata egyik legjobbja volt. A vereség ellenére megőrizte első helyét a Pool, amely 2014 novembere után kapott ki a Palace otthonában, ráadásul nem sikerült visszavágnia a Szuperkupa-vereségért, amelyet 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel 3-2-re elveszített az idény előtt.

A góllövőlistát nyolc góllal vezető Erling Haaland a hajrában három perc alatt duplázott, csapata, a házigazda Manchester City pedig 5-1-re nyert a Burnley ellen. A vendégeknél Maxime Esteve két öngólt is vétett.