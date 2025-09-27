A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool 2-1-re kikapott a Crystal Palace vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának szombati játéknapján.
Premier League – Elveszítette veretlenségét a Liverpool
Az idény két veretlen csapatanának összecsapásán Ismaila Sarr már a 9. percben vezetést szerzett a hazaiaknak, s bár az első félidőben a Liverpool hatalmas mezőnyfölényben futballozott, a gólszerzési lehetőségeket tekintve a Crystal Palace akár négyszer is betalálhatott volna a szünetig. A bajnoki címvédő a csereként pályára lépett Federico Chiesa révén a 87. percben egyenlített ugyan, de a hosszabbítás végén Eddie Nketiah találatával a hazaiak megnyerték a bajnokit, így Arne Slot vezetőedző együttese elveszítette veretlenségét a bajnokságban.
Kerkez és Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, sőt a magyar válogatott kapitánya csapata egyik legjobbja volt. A vereség ellenére megőrizte első helyét a Pool, amely 2014 novembere után kapott ki a Palace otthonában, ráadásul nem sikerült visszavágnia a Szuperkupa-vereségért, amelyet 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel 3-2-re elveszített az idény előtt.
A góllövőlistát nyolc góllal vezető Erling Haaland a hajrában három perc alatt duplázott, csapata, a házigazda Manchester City pedig 5-1-re nyert a Burnley ellen. A vendégeknél Maxime Esteve két öngólt is vétett.
Crystal Palace-Liverpool FC 2-1 (1-0)
Chelsea-Brighton 1-3 (1-0)
Leeds United-Bournemouth 2-2 (1-1)
Manchester City-Burnley 5-1 (1-1)
később:
Nottingham Forest-Sunderland 18.30
Tottenham Hotspur-Wolverhampton Wanderers 21.00
korábban:
Brentford-Manchester United 3-1 (2-1)
vasárnap:
Aston Villa-Fulham 15.00
Newcastle United-Arsenal 17.30
hétfő:
Everton-West Ham United 21.00
