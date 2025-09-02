Donnarumma lett a Manchester City kapusa

A 26 éves kapus – akinek a szerződése 2026 nyaráig szólt a Paris Sain-Germainnél – öt évre írt alá. Sajtóértesülések szerint a City 35 millió eurót fizetett érte.

Az olasz válogatott csapatkapitánya helyére a francia klub augusztus elején szerződtette a Lille-től Lucas Chevalier-t, aki az Európai Szuperkupa döntőjében tizenegyest is hárított, hozzásegítve ezzel a trófeához Luis Enrique együttesét. A Josep Guardiola alakulatához érkező nápolyi születésű játékos a brazil Edersont váltja a kapuban, aki a török Fenerbahcéhoz igazolt.

A 2021-es labdarúgó Európa-bajnokság legjobb játékosának megválasztott hálóőr 2021 júliusában szerződött a francia fővárosba az AC Milantól, néhány nappal az Eb után. Donnarumma a francia klubnál 161 találkozón szerepelt, idén megnyerte a Bajnokok Ligáját az együttessel, emellett négyszeres francia bajnoknak, kétszeres kupagyőztesnek és háromszoros francia Szuperkupa-győztesnek mondhatja magát. A válogatottban mindössze 17 évesen mutatkozott be, és 74 meccsnél tart.