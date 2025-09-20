Premier League – Az Evertont is legyőzte, továbbra is hibátlan a Liverpool

A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal a középpálya közepén kapott helyet a kezdőcsapatban, s hozzá hasonlóan Kerkez is végigjátszotta a találkozót. A listavezető Liverpool a 10. percben Ryan Gravenberch góljával szerzett vezetést, majd az első félóra végén Hugo Ekitike duplázta meg a hazaiak előnyét. A két találat ellenére kiegyenlített volt a mérkőzés, sőt a második félidő elején a vendégek részéről Idrissa Gueye szépített.

Az eredmény a hajrában már nem változott, így Arne Slot vezetőedző együttese öt forduló után is hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt.