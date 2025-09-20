Sport

Premier League – Az Evertont is legyőzte, továbbra is hibátlan a Liverpool

TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A címvédő Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a soraiban 2–1-re nyert a városi rivális Everton ellen az angol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának szombati nyitómérkőzésén, és továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a tabellát.

A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal a középpálya közepén kapott helyet a kezdőcsapatban, s hozzá hasonlóan Kerkez is végigjátszotta a találkozót. A listavezető Liverpool a 10. percben Ryan Gravenberch góljával szerzett vezetést, majd az első félóra végén Hugo Ekitike duplázta meg a hazaiak előnyét. A két találat ellenére kiegyenlített volt a mérkőzés, sőt a második félidő elején a vendégek részéről Idrissa Gueye szépített.

Az eredmény a hajrában már nem változott, így Arne Slot vezetőedző együttese öt forduló után is hibátlan mérleggel vezeti a mezőnyt.

FC Liverpool
Premier League
Everton
