Premier League – A Manchester City hárommal verte a Unitedet

TASR/AP-felvétel
MTI

A Manchester City hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Manchester Unitedet az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

Erling Haaland két góllal, Jeremy Doku pedig két gólpasszal járult hozzá a városi rivális magabiztos legyőzéséhez. A vendégek többet birtokolták a labdát, a kapura lövések száma kiegyenlített volt, de a házigazdák pontosabban céloztak (6–2).

Manchester City
Manchester United
Premier League
