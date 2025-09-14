A Manchester City hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Manchester Unitedet az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.
Premier League – A Manchester City hárommal verte a Unitedet
Erling Haaland két góllal, Jeremy Doku pedig két gólpasszal járult hozzá a városi rivális magabiztos legyőzéséhez. A vendégek többet birtokolták a labdát, a kapura lövések száma kiegyenlített volt, de a házigazdák pontosabban céloztak (6–2).
