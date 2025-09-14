Premier League – A Manchester City hárommal verte a Unitedet

Nemcsak azért jó az ősz, mert feltöltődve folytathatjuk a munkát, hanem azért is, mert ilyenkor – visszatérve a régi kerékvágásba – több idő jut az egészségünkre. Dr. Ladislav Solčiansky általános orvos a vysetrenie.sk honlapnak elmondta, miért ez az időszak a legjobb a preventív szűrővizsgálat elvégzésére.