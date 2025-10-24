Ammar Ramadan bizonyítana a múlt heti teljesítménye után
Pozitívan várja a DAC a nagymihályi bajnokit
Szombaton 15.30-kor Nagymihályban lép pályára a DAC a labdarúgó Niké Liga 12. fordulójának mérkőzésén.
A 12. fordulóval elérkezett a visszavágók ideje a Niké Ligában. A DAC ahhoz a nagymihályi csapathoz utazik, amely a szezon első fordulójában meglepetésre elvitt egy pont a MOL Arénából.
Erősebb a Zemplín, mint várták
Azt a pontvesztést sokan csalódásként könyvelték el Dunaszerdahelyen, de a zempléni csapat azóta bebizonyította, hogy nem csak szerencséje volt, hanem stabilan jó teljesítményre képes. Tizenegy forduló után ők a szezon kellemes meglepetése, a negyedik helyen állnak a tabellán, a DAC mellett a Slovannal is döntetleneztek, Nagyszombatból pedig elhozták a három pontot. Érdekesség, hogy utolsó tíz tétmérkőzésükön csak kétszer szenvedtek vereséget: mindkettő keleti derbi volt (Prešov – 1:2, Košice – 2:3).
Hullámvölgyben a DAC
A DAC kisebb hullámvölgybe került az elmúlt hetekben, utóbbi öt bajnokijukból csak egyet nyertek meg. A sárga-kékek főleg a szakolcaiak és a komáromiak ellen elszórakozott két-két pontot sajnálhatják, múlt héten pedig különösen fájdalmas, 2:1-es vereséget szenvedtek hazai pályán a zsolnaiaktól, amikor ötször is a kapufát találták el, miközben a helyzetek minősége alapján akár többgólos győzelmet is arathattak volna.
„Megfelelő reakciót kell mutatnunk, bízom a csapatban és abban, hogy képesek leszünk győzni Nagymihályban. Mindenki pozitív maradt, senki sem szomorkodott túl sokáig a vasárnapi vereség miatt, mert tudtuk, hogy ebben a balszerencse is alaposan közrejátszott. Biztos vagyok benne, hogy a hétvégén megerősödve lépünk pályára Kelet-Szlovákiában”
– idézi a DAC klubhonlapja Ammar Ramadant, a csapat szíriai támadóját, aki a legutóbbi fordulóban gyenge napot fogott ki, a második zsolnai gólt ő készítette elő egy rossz hátrapasszal. „Rendkívül csalódott voltam a lefújást követően, elnézést kérek a hibámért, de ilyen a foci, nem vagyunk robotok” – fogalmazott Ramadan, akinek épp a nagymihályi csapat a mumusa, mivel még sosem talált be a zempléni csapat ellen.
Új arc sárga-kékben
A DAC hét közben bejelentette az elefántcsontparti Julien Eymard Bationo leigazolását. A 20 éves középhátvéd 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá a Csallóközben. Bationo az örmény ligából érkezett a DAC-hoz, a nyáron igazolt az Alashkerthez, ahonnan mindössze négy meccs után továbbállt a sárga-kékekhez. Utóbbi klubváltás már szeptember elején megtörtént, de adminisztrációs okok miatt Fodrek eddig nem számolhatott a játékossal. Az nem valószínű, hogy Bationo egyhamar megbontja a Kacsaraba–Nemanic tengelyt a védelemben, azzal viszont lehet számolni, hogy Fodrek bizonyos posztokon változtatni fog – erről a DAC vezetőedzője a zsolnaiak elleni vereség után beszélt.
A nagymihályi mérkőzést a Voyo élőben közvetíti. A játékvezető Choreň, a VAR-bíró Boris Benedik lesz.
