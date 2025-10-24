Pozitívan várja a DAC a nagymihályi bajnokit

A 12. fordulóval elérkezett a visszavágók ideje a Niké Ligában. A DAC ahhoz a nagymihályi csapathoz utazik, amely a szezon első fordulójában meglepetésre elvitt egy pont a MOL Arénából.

Erősebb a Zemplín, mint várták

Azt a pontvesztést sokan csalódásként könyvelték el Dunaszerdahelyen, de a zempléni csapat azóta bebizonyította, hogy nem csak szerencséje volt, hanem stabilan jó teljesítményre képes. Tizenegy forduló után ők a szezon kellemes meglepetése, a negyedik helyen állnak a tabellán, a DAC mellett a Slovannal is döntetleneztek, Nagyszombatból pedig elhozták a három pontot. Érdekesség, hogy utolsó tíz tétmérkőzésükön csak kétszer szenvedtek vereséget: mindkettő keleti derbi volt (Prešov – 1:2, Košice – 2:3).

Hullámvölgyben a DAC

A DAC kisebb hullámvölgybe került az elmúlt hetekben, utóbbi öt bajnokijukból csak egyet nyertek meg. A sárga-kékek főleg a szakolcaiak és a komáromiak ellen elszórakozott két-két pontot sajnálhatják, múlt héten pedig különösen fájdalmas, 2:1-es vereséget szenvedtek hazai pályán a zsolnaiaktól, amikor ötször is a kapufát találták el, miközben a helyzetek minősége alapján akár többgólos győzelmet is arathattak volna.

„Megfelelő reakciót kell mutatnunk, bízom a csapatban és abban, hogy képesek leszünk győzni Nagymihályban. Mindenki pozitív maradt, senki sem szomorkodott túl sokáig a vasárnapi vereség miatt, mert tudtuk, hogy ebben a balszerencse is alaposan közrejátszott. Biztos vagyok benne, hogy a hétvégén megerősödve lépünk pályára Kelet-Szlovákiában”

– idézi a DAC klubhonlapja Ammar Ramadant, a csapat szíriai támadóját, aki a legutóbbi fordulóban gyenge napot fogott ki, a második zsolnai gólt ő készítette elő egy rossz hátrapasszal. „Rendkívül csalódott voltam a lefújást követően, elnézést kérek a hibámért, de ilyen a foci, nem vagyunk robotok” – fogalmazott Ramadan, akinek épp a nagymihályi csapat a mumusa, mivel még sosem talált be a zempléni csapat ellen.