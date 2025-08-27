Pislákolt a remény, jött a dráma, de a Ferencvárosnak be kell érnie az Európa-ligával

Nem hiányzott sok a hosszabbításhoz a Ferencvárosnak (Fotó: Qarabag/Facebook))
A Ferencváros labdarúgócsapata 2:3-ra legyőzte idegenben a Qarabagot, de az odavágón elszenvedett kétgólos vereség miatt elvesztette a párharcot és az Európa-liga főtábláján folytatja.
A mérkőzés elején felcsillant a remény a Ferencváros számára: a 12. percben egy Keita–Varga akció végén Joseph lőtt közelről a hálóba, az elsőre érvénytelenített találatot a VAR-vizsgálat megadta.
Jobban játszott a Ferencváros, Varga Barnabás simán megduplázhatta volna az előnyt, a 25. percben mégis a Qarabag egyenlített. Az egyenlítés inkább a hazaiakat pörgette fel, és ezért az első félidő végén lett meg a jutalmuk, Zoubir révén az azeriek vonultak 2:1-es előnnyel szünetre.
Nyolc perc után megkezdhetette a felzárkózást az így már összesítésben háromgólos hátrányban lévő Ferencváros, Varga Barnabás értékesített egy 11-est.
A hajrába fordulva egy bal oldali szabadrúgáshoz jutott a Fradi, és a frissen beállt Tóth Alex mindent meglepve kapura lőtt, a labda védhetetlenül csapódott a hálóba – 2:3, a Ferencváros elkezdhetett kaparni a hosszabbítást érő gólért.
A fáradtnak tűnő hazaiak berendezkedtek a védekezésre, Varga Barnabás fejesét a 86. percben bravúrral védte az azeriek kapusa, aki egy akcióval később a gólvonalon állított meg egy labdát.
Újabb Fradi-ziccerre már nem maradt elég idő, így a Qarabag jutott a BL-főtáblára, a Ferencváros pedig az Európa-ligában folytatja.
Qarabag–Ferencváros 2:3
G.: Andrade (26.), Zoubir (45.), ill. Joseph (12.), Varga (55., 11-esből), Tóth (81.)
Az első meccsen 3:1, BL-be jutott a Qarabag
