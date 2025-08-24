Évek óta nem volt ilyen: 5 magyar a US Open főtábláján

Az árva Šramková

Az elmondása szerint remek felkészülést abszolváló Marozsán Fábián selejtezős ellenféllel, a francia Ugo Blanchet-vel kezd; Fucsovics Márton jó formájáról pedig mindent elmond, hogy megnyerte a winston-salem-i felvezető tornát. Igaz, a 27. kiemelt Denis Shapovalov nagyon kemény ellenfél lesz a New York-i 1. fordulóra.

Bondár Anna is peches volt a sorsoláson, Wimbledon (és a Roland Garros 2. fordulója) után ismét megkapta az ukrán Jelina Szvitolinát (12.). Az ötödik magyar pedig az Udvardy Panna–Gálfi Dalma selejtezős házicsata győzteseként utóbbi lett. Gálfi a cseh Linda Noskovával (21.) mérkőzik meg kezdésként.

A szlovákokat ellenben egyetlenként Rebecca Šramková fogja képviselni a Flushing Meadowsban, az amerikai Ann Li után a svájci Belinda Benciccel találkozhat a folytatásban.