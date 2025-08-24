Sport

Évek óta nem volt ilyen: 5 magyar a US Open főtábláján

tenisz (1619), Fucsovics Márton (2430), Marozsán Fábián (79573), US Open (8899)

Piros Zsombor (Fotó: Facebokk/Piros Zsombor)

Orosky Tamás
Orosky Tamás
New York |

Az év utolsó, vasárnap rajtoló Grand Slam-tornáján Szlovákiát egyetlen teniszező fogja csak képviselni.

Piros Zsombor debütálhat

Rég nem látott létszámú magyar „küldöttség” lesz ott egyesben New Yorkban. Az év utolsó Grand Slam-tornájának selejtezője egy esőszüneti nap miatt csúszott, de Piros Zsombort ez sem állította meg, túljutott a kvalifikáció harmadik meccsén is, és pályafutása során először játszhat főtáblás meccset GS-en. Ráadásul saját „súlycsoportjából” kapott ellenfelet a US Open 1. fordulójára, a hazai Zachary Svajda ugyancsak a selejtezőben kezdett.

Kapcsolódó cikkünk
Piros Zsombor
Sport

Ostravai tenisztorna – Piros Zsombor hatodik challenger-trófeáját nyerte

Az árva Šramková

Az elmondása szerint remek felkészülést abszolváló Marozsán Fábián selejtezős ellenféllel, a francia Ugo Blanchet-vel kezd; Fucsovics Márton jó formájáról pedig mindent elmond, hogy megnyerte a winston-salem-i felvezető tornát. Igaz, a 27. kiemelt Denis Shapovalov nagyon kemény ellenfél lesz a New York-i 1. fordulóra. 

Bondár Anna is peches volt a sorsoláson, Wimbledon (és a Roland Garros 2. fordulója) után ismét megkapta az ukrán Jelina Szvitolinát (12.). Az ötödik magyar pedig az Udvardy Panna–Gálfi Dalma selejtezős házicsata győzteseként utóbbi lett. Gálfi a cseh Linda Noskovával (21.) mérkőzik meg kezdésként. 

A szlovákokat ellenben egyetlenként Rebecca Šramková fogja képviselni a Flushing Meadowsban, az amerikai Ann Li után a svájci Belinda Benciccel találkozhat a folytatásban.

Kapcsolódó cikkünk
Carlos Alcaraz
Sport

Carlos Alcarazé a legnagyobb bevétel a teniszezők között

Gazdag bajnokok

Ami a fő esélyeket illeti, nagy meglepetés lenne, ha – férfi és női vonalon egyaránt – nem az elmúlt három év bajnokai közül kerülne ki a végső győztes. Tavaly az olasz Jannik Sinner és a fehérorosz Arina Szabalenka nyert, 2023-ban a szerb Novak Djokovics és az amerikai Coco Gauff, három éve pedig a spanyol Carlos Alcaraz és a lengyel Iga Swiatek emelhette magasba a trófeát. 

Az idei bajnokok bankszámlája mindenesetre nem kevéssel fog gazdagodni: a számos teniszező által aláírt „kérelemnek” is köszönhetően a szervezők 20%-kal emeltek a pénzdíjazáson tavalyhoz képest. Az egyest megnyerők kereken 5-5 millió dollárt kapnak majd. 

Újragondolt vegyes páros

A US Open emellett a GS-történelemben először teljesen újragondolta a vegyespárost, amely már a selejtezők hetében lezajlott: két nap alatt, rövidített meccsekkel, részben meghívásos alapon, sztárokkal felturbózva zajlottak a találkozók gyors egymásutánban. A végén a párosspecialista Errani, Vavassori olasz páros nyert az „összerakott” Swiatek, Ruud lengyel–norvég duó ellen. 

tenisz
Fucsovics Márton
Marozsán Fábián
US Open
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?