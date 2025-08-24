Piros Zsombor (Fotó: Facebokk/Piros Zsombor)
Évek óta nem volt ilyen: 5 magyar a US Open főtábláján
Az év utolsó, vasárnap rajtoló Grand Slam-tornáján Szlovákiát egyetlen teniszező fogja csak képviselni.
Piros Zsombor debütálhat
Rég nem látott létszámú magyar „küldöttség” lesz ott egyesben New Yorkban. Az év utolsó Grand Slam-tornájának selejtezője egy esőszüneti nap miatt csúszott, de Piros Zsombort ez sem állította meg, túljutott a kvalifikáció harmadik meccsén is, és pályafutása során először játszhat főtáblás meccset GS-en. Ráadásul saját „súlycsoportjából” kapott ellenfelet a US Open 1. fordulójára, a hazai Zachary Svajda ugyancsak a selejtezőben kezdett.
Az árva Šramková
Az elmondása szerint remek felkészülést abszolváló Marozsán Fábián selejtezős ellenféllel, a francia Ugo Blanchet-vel kezd; Fucsovics Márton jó formájáról pedig mindent elmond, hogy megnyerte a winston-salem-i felvezető tornát. Igaz, a 27. kiemelt Denis Shapovalov nagyon kemény ellenfél lesz a New York-i 1. fordulóra.
Bondár Anna is peches volt a sorsoláson, Wimbledon (és a Roland Garros 2. fordulója) után ismét megkapta az ukrán Jelina Szvitolinát (12.). Az ötödik magyar pedig az Udvardy Panna–Gálfi Dalma selejtezős házicsata győzteseként utóbbi lett. Gálfi a cseh Linda Noskovával (21.) mérkőzik meg kezdésként.
A szlovákokat ellenben egyetlenként Rebecca Šramková fogja képviselni a Flushing Meadowsban, az amerikai Ann Li után a svájci Belinda Benciccel találkozhat a folytatásban.
Gazdag bajnokok
Ami a fő esélyeket illeti, nagy meglepetés lenne, ha – férfi és női vonalon egyaránt – nem az elmúlt három év bajnokai közül kerülne ki a végső győztes. Tavaly az olasz Jannik Sinner és a fehérorosz Arina Szabalenka nyert, 2023-ban a szerb Novak Djokovics és az amerikai Coco Gauff, három éve pedig a spanyol Carlos Alcaraz és a lengyel Iga Swiatek emelhette magasba a trófeát.
Az idei bajnokok bankszámlája mindenesetre nem kevéssel fog gazdagodni: a számos teniszező által aláírt „kérelemnek” is köszönhetően a szervezők 20%-kal emeltek a pénzdíjazáson tavalyhoz képest. Az egyest megnyerők kereken 5-5 millió dollárt kapnak majd.
A US Open emellett a GS-történelemben először teljesen újragondolta a vegyespárost, amely már a selejtezők hetében lezajlott: két nap alatt, rövidített meccsekkel, részben meghívásos alapon, sztárokkal felturbózva zajlottak a találkozók gyors egymásutánban. A végén a párosspecialista Errani, Vavassori olasz páros nyert az „összerakott” Swiatek, Ruud lengyel–norvég duó ellen.
