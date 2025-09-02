Isak brit rekordot jelentő összegért igazolt Liverpoolba (Fotó: Liverpool FC/Facebook)
Őrült átigazolási hajrá: Isak rekordot döntött, Vardy stílusosan mutatkozott be
Az angol labdarúgóklubok szokás szerint őrült transzferhajrát produkáltak, de szeptember első napján hallatott magáról a Bayern München, a Napoli és a Slovan is. Mi minden történt az utolsó napon?
Nem véletlen, hogy összeállításunkban a Premier League kapja a legnagyobb figyelmet: a BBC kimutatása szerint a húsz angol klub a nyár folyamán 3,087 milliárd fontot (3,55 milliárd eurót) áldozott új játékosokra, ez pedig több, mint a La Liga, a Bundesliga, a Serie A és a Ligue 1 klubjainak összesített kiadása.
Pörgés Angliában
A Liverpool brit rekordot jelentő összegért leigazolta Alexander Isakot a Newcastle-től. A Szarkák 125 millió fontot (144 millió eurót) kaptak a svéd válogatott támadóért, aki már hetek óta nemkívánatos személynek számított Észak-Angliában, mivel megtagadta az edzést és kijelentette, hogy távozni akar. Nem csoda, hogy a Newcastle vezetősége egyetlen mondattal, köszönetnyilvánítás nélkül búcsúztatta őt.
A Liverpool második nagy projektje viszont összedőlt az átigazolási időszak utolsó óráiban: az angol válogatott védő, Marc Guéhi már az orvoson is átesett, de végül a Crystal Palace blokkolta az ügyletet, mivel nem talált új megoldást Guéhi helyére.
Egy távozást is nyélbe ütött a Liverpool vezetősége, Harvey Elliott az Aston Villához került kölcsönbe.
Az Arsenal opciós joggal kölcsönvette Piero Hincapiét (Leverkusen), és több létszámfeletti játékosától (Kiwior – FC Porto, Zincsenko – Nottingham, Lokonga, Viera – mindketten Hamburg) megszabadult.
Hasonlóan tett a Manchester City, ahol tovább folytatódik Pep Guardiola keretreformja. Az utolsó napon elhagyta a klubot Ederson (Fenerbahce) és Akanji (Inter), valamint Gündögan is, akinek távozása a Galatasarayhoz csak azért nincs még bejelentve, mert a török piacon továbbra is szabad a mozgás. A City persze igazolt is, a kapuba nem kisebb név érkezett, mint a PSG-vel BL-győztes Gianluigi Donnarumma.
Aktív volt a piacon a Chelsea, a Tottenham és a Manchester United is. A Chelsea Alejandro Garnachóval, a Tottenham pedig a PSG támadójával, Kolo Muanival erősödött a hajrában.
A Manchester United megpróbálta megoldani a kapuskérdést a világbajnok Emiliano Martínez szerződtetésével, de az üzlet nem jött össze az Aston Villával, így a Vörös Ördögök az Antwerp 23 éves belga kapusára, Senne Lammensre csaptak le.
StradiVardy új klubja
Európa többi részén mérsékeltebb volt a mozgás, de fontos transzferek mindenfelé történtek. A Bayern Münchennek szüksége volt egy Harry Kane-t tehermentesíteni képes támadóra, így kölcsönvette Nicolas Jacksont a Chelsea-ből.
Olaszországban a címvédő Napoli a Manchesterben létszámfölöttivé vált Rasmus Höjlunddal erősítette meg csatársorát, az AC Milan pedig Luka Modric után újabb hatalmas adag rutint hozott a középpályára Adrien Rabiot személyében.
A Como Bősze Leventével erősített, a 16 éves magyar támadó érkezését augusztus 30-i napra datálja a transfermarkt.com és több olasz forrás is, viszont a DAC immár harmadik napja nem hozza nyilvánosságra az ügyletet.
A Serie A-újonc Cremonese viszont megadta a módját egy nagy bejelentésnek: a Leicester-ikon Jamie Vardy érkezését a „StradiVardy is here!” szójátékkal, magát a játékost pedig egy hegedű társaságában mutatta be, utalva arra, hogy Cremonában született a legendás hegedűkészítő, Antoni Stradivari.
Miután a szlovák válogatott David Strelec Niké ligás rekordot jelentő 7,5 millió euróért távozott a Slovanból a Middlesbrough-hoz, a pozsonyiak pár órán belül bejelentettek egy régi ismerőst: a korábbi közönségkedvenc szlovén támadó, Andraz Sporar visszatért a klubhoz.
Antony Sevillában
A magyar válogatott játékosai közül Nikitscher Tamás váltott klubot. Az NSO információi szerint a Valladolid középpályása délután ötkor, azaz hat órával a határidő előtt tudta meg, hogy a Rio Ave le akarja őt igazolni – ezek után négyórás autóút várt rá Bragába, ahol gyorsan átesett az orvosi vizsgálatokon és még időben aláírt, bónuszokkal együtt 1 millió euró körüli összegért.
Spanyolországban egyébként kifejezetten nyugodt volt a transzferhajrá, a Barcelona és a Real Madrid sem igazolt, ellenben a Betis végleg kimentette Antonyt a Manchester United karmaiból, nagyjából 25 millió euróért, ami azt jelenti, hogy a United közel 70 milliót bukott a brazil szélsőn.
A nyári transzferablak az öt topligában szeptember 1-ével lezárult. Az NB I-es piac szeptember 4-ig, a Niké ligás 7-ig marad nyitva.
