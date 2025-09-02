Őrült átigazolási hajrá: Isak rekordot döntött, Vardy stílusosan mutatkozott be

Nem véletlen, hogy összeállításunkban a Premier League kapja a legnagyobb figyelmet: a BBC kimutatása szerint a húsz angol klub a nyár folyamán 3,087 milliárd fontot (3,55 milliárd eurót) áldozott új játékosokra, ez pedig több, mint a La Liga, a Bundesliga, a Serie A és a Ligue 1 klubjainak összesített kiadása.

Pörgés Angliában

A Liverpool brit rekordot jelentő összegért leigazolta Alexander Isakot a Newcastle-től. A Szarkák 125 millió fontot (144 millió eurót) kaptak a svéd válogatott támadóért, aki már hetek óta nemkívánatos személynek számított Észak-Angliában, mivel megtagadta az edzést és kijelentette, hogy távozni akar. Nem csoda, hogy a Newcastle vezetősége egyetlen mondattal, köszönetnyilvánítás nélkül búcsúztatta őt.

A Liverpool második nagy projektje viszont összedőlt az átigazolási időszak utolsó óráiban: az angol válogatott védő, Marc Guéhi már az orvoson is átesett, de végül a Crystal Palace blokkolta az ügyletet, mivel nem talált új megoldást Guéhi helyére.

Egy távozást is nyélbe ütött a Liverpool vezetősége, Harvey Elliott az Aston Villához került kölcsönbe.