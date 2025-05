Őrült, 9 gólt hozó meccsen győztek a komáromiak, akik kétgólos hátrányból is felálltak

A komáromiak az előző körben biztosították be matematikailag is az élvonalbeli tagságukat, így teher nélkül léphettek pályára Nagymihályban. Tétje viszont így is volt a bajnokinak, ugyanis a KFC-nek elérhetővé vált a 7. hely, amely a Konferencialigáért való rájátszást jelentene a csapatnak. Így Radványi Miklósnak (ahogy azt lapunknak is elmondta), nem volt gondja védencei motiválásával.

Igaz, az első percek a tabellán éppen leőttük álló Zemplín stadionjában nem erről tanúskodtak: a 4. percben Samuel Ramos, a 7.-ben Adam Žulevič talált be a komáromi kapuba (még ha utóbbit csak súrolta is Mušák lövése). A Duna-partiak azonban nemhogy nem omlottak össze, hanem szinte rögtön válaszoltak is. Öt perc elteltével Vojtech Kubista bombázott a kapuba a 16-os vonaláról - 2:1.

A negyed óra alatt született három gól után a csapatok picit szusszantak, hogy aztán újra sorjázzanak a helyzetek. Chropovský nagy védéssel egy öngól akadályozott meg, a másik kapunál azonban Ožvolda már betalált - 2:2.Kevéssel később Žulevič az egyik, Sylvestr a másik oldalon szerezhetett volna gólt. Csapattársai végül így is örülhettek, Kubista a 45. percben ismét lőtt egy szép gólt, hasonló távolságból, mint az elsőt.

Azaz a komáromiak már az első félidőben megfordították az állást, és 3:2-re vezettek.