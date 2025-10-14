Szalai góljával még a magyar válogatott vezetett
Óriási bravúr – Szoboszlai a 91. percben pontot mentett Lisszabonban
Cristiano Ronaldo hiába villant kétszer is, a magyar labdarúgó-válogatott megérdemelt döntetlent ért el Portugáliában világbajnoki selejtezőn.
A 2:2-es döntetlen azt jelenti, hogy a hazaiak még nem jutottak ki a jövő évi vb-re.
Vezetés a 8. percben
A magyarok Marco Rossi szövetségi kapitány ígéretének megfelelően sokkal bátrabban kezdtek a világ egyik legjobb válogatottja ellen, mint amit egy hónapja Budapesten mutattak a 3:2-es vereség alkalmával, már a rivális 16-osán letámadták a labdás játékost. Sallai próbálkozását Costának kellett szögletre tolnia, Szoboszlai sarokrúgása után pedig Szalai Attila szerzett vezetést fejjel.
A gól után ugyan többet birtokolták a labdát a világsztárokkal teletűzdelt portugálok, de a szervezett magyar védelmet nem tudták átjátszani, így legfeljebb távolról próbálkoztak. Rossi védencei viszont továbbra is lendületesen megindultak előre a labdaszerzéseket követően, és vezettek ígéretesnek tűnő akciókat.
A portugálok többnyire csak körbe passzolgatták a magyar védelmet, de amint volt egy éles passz és egy jó csel, máris helyzet alakult ki, melyből Ronaldo egyenlített a játékrész derekán. A bekapott gól sem törte meg a magyarok lelkesedését, ugyanúgy bátran vezettek támadásokat, melyek végén Szoboszlainak és Vargának is volt lövőhelyzete. Közvetlenül a szünet előtt azonban Ronaldo második zicceréből is betalált, így a hazaiak vonulhattak előnnyel az öltözőbe.
CR7 a 225. válogatott meccsén a 143. góljával fordított, így tovább javította a saját világcsúcsait, ráadásul 41 vb-selejtezős találatával egyedüli rekorderré vált.
Szoboszlai slusszpoénja
Térfélcserét követően sem változott a játék képe, Portugália meddő mezőnyfölényben futballozott, a magyar csapat pedig gyors kontrákra rendezkedett be. Tóthnak kétszer kellett védenie, míg a túloldalon Costa fogta könnyedén Varga fejesét. Negyedóra elteltével a portugálok közel kerültek ahhoz, hogy eldöntsék a meccset, mert egy percen belül Dias és Fernandes is a bal kapufát találta el távoli lövésből, majd Tóth hatalmas bravúrral hárította a csereként beállt Felix közeli fejesét.
Ezt követően ismét kiszabadult a szorításból a magyar csapat, amelynek a következő tíz percben több szépen végigvitt akciója is volt, illetve egyszer Sallai a félpályáról próbálta bevenni a portugál kaput, de egy méterrel mellé ment a labda. A szélekről érkező magyar beívelések továbbra is veszélyesek voltak, Szalai például védő létére majdnem duplázott, azonban az ő fejese is a keresztlécen csattant.
Amíg Budapesten a portugáloké volt a slusszpoén, most a magyaroké, ugyanis a hosszabbításban a sokadik szélen futó akció után ezúttal a beadás is tökéletes volt, ezért Szoboszlai ziccerből egyenlítve pontot mentett a válogatottnak,
Egypontos előnyben
A magyar csapat, amely története során továbbra sem tudta felülmúlni Portugáliát, a döntetlennel megőrizte egypontos előnyét a pótselejtezőt érő második helyen, csak immár nem az örmények, hanem az írek előtt.
A magyarok legközelebb november 13-án Örményország vendégeként lépnek pályára.
Portugália–Magyarország 2:2 (2:1)
Gólszerzők: Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (9.), Szoboszlai (91.)
Játékvezető: Jovanovics (szerb). Sárga lap: Fernandes, Felix, ill. Styles, Lukács
PORTUGÁLIA: Costa–Semedo, Dias, Veiga, Mendes (78. Tavares)–Fernandes (62. Conceicao), Neves (62. Palhinha), Vitinha–Silva, Ronaldo (78. Ramos), Neto (62. Felix)
MAGYARORSZÁG: Tóth B.–Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (79. Dárdai M.)–Schäfer (38. Tóth A.), Styles (79. Vitális)–Bolla (58. Lukács), Szoboszlai, Sallai–Varga B.
