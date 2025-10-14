Óriási bravúr – Szoboszlai a 91. percben pontot mentett Lisszabonban

A 2:2-es döntetlen azt jelenti, hogy a hazaiak még nem jutottak ki a jövő évi vb-re.

Vezetés a 8. percben

A magyarok Marco Rossi szövetségi kapitány ígéretének megfelelően sokkal bátrabban kezdtek a világ egyik legjobb válogatottja ellen, mint amit egy hónapja Budapesten mutattak a 3:2-es vereség alkalmával, már a rivális 16-osán letámadták a labdás játékost. Sallai próbálkozását Costának kellett szögletre tolnia, Szoboszlai sarokrúgása után pedig Szalai Attila szerzett vezetést fejjel.

A gól után ugyan többet birtokolták a labdát a világsztárokkal teletűzdelt portugálok, de a szervezett magyar védelmet nem tudták átjátszani, így legfeljebb távolról próbálkoztak. Rossi védencei viszont továbbra is lendületesen megindultak előre a labdaszerzéseket követően, és vezettek ígéretesnek tűnő akciókat.

A portugálok többnyire csak körbe passzolgatták a magyar védelmet, de amint volt egy éles passz és egy jó csel, máris helyzet alakult ki, melyből Ronaldo egyenlített a játékrész derekán. A bekapott gól sem törte meg a magyarok lelkesedését, ugyanúgy bátran vezettek támadásokat, melyek végén Szoboszlainak és Vargának is volt lövőhelyzete. Közvetlenül a szünet előtt azonban Ronaldo második zicceréből is betalált, így a hazaiak vonulhattak előnnyel az öltözőbe.

CR7 a 225. válogatott meccsén a 143. góljával fordított, így tovább javította a saját világcsúcsait, ráadásul 41 vb-selejtezős találatával egyedüli rekorderré vált.

