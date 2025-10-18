A labdarúgó Niké Liga 11. fordulójában Rózsahegyen vendégeskedett a KFC csapata.
Öngóllal szakadt meg a komáromiak rossz (mini)sorozata
A két csapat eltérő eredménysorral várta a szombat délutáni bajnokit: a hazaiak zsinórban három győzelmet jegyeztek a válogatottszünet előtt, míg a vendég Duna-partiak ellenkezőleg, három meccs óta nyeretlenek voltak.
A két hét szünet alatt mindkét gárda egy-egy meccset játszott. A rózsahegyiek a lengyel másodosztályú Podbeskidziével mérkőztek meg (2:2), míg a komáromiak Slovnaft Cup-beli kötelességüknek tettek eleget, és jutottak tovább III. ligás ellenfelük (Častkovce, 4:0) otthonában.
Radványi Miklós vezetőedző újra számíthatott a korábban kisebb sérüléssel bajlódó vagy épp betegeskedő védenceire, így az eperjesiek elleni kezdőhöz képest (0:0) visszatért a védelembe Špiriak. A csapatkapitány Šimko így felléphetett a középpályára, „kiszorítva” onnan Kiss Filipet. A szélen pedig Bayemi helyett Ganbold kapott lehetőséget. A hazaiaknál tippünk – és főképp a Podbrezová elleni győztes gólja – ellenére ismét csak a kispadon kezdett Tučný Ádám.
Unalom a hidegben
Rózsahegyen hideg, szeles időjárás fogadta a csapatokat, amelyek sokáig csak beívelésekkel próbálkoztak zavart okozni a rivális kapuja előtt. Komáromi részről Ganbold fejese érdemel említést.
A nem túl eseménydús mezőnyjátékot időnként egy-egy lövés színesítette, hazai oldalon Gomola, a vendégeknél Rudzan próbálkozott. A kettő között pedig feljegyezhettünk egy egyértelmű lesgólt a Ružomberok részéről – ezeken kívül azonban nem volt, ami felébreszthette volna a 737 fizető nézőt.
Teljesült kívánság
A második félidő egy Száraz-védéssel kezdődött – majd komáromi góllal folytatódott. Tamás Nándor lövése a becsúszva menteni igyekvő védőről, Alexander Mojžišról került a hálóba – 0:1 az 52. percben.
A válasz gyorsan érkezett, a hazaiak góla azonban ismét érvénytelen volt, mivel az akció közben a labda elhagyta a játékteret.
Nem sokkal később megkezdődtek a sorjázó cserék, a rózsahegyieknél többek között érkezett a már említett Tučný is. A KFC-ben pedig – sérülése után – ismét pályára lépett Martin Boďa, aki az idény előtt épp a Ružomberoktól igazolt a lilákhoz.
Ők sem tudtak azonban érdemben hozzátenni a meccshez, amely helyzetek nélkül zajlott egészen a 90. percig. Akkor Tučný lövését védte Száraz, így a komáromiak 1:0-ra győztek. Teljesült Radványi kívánsága, a KFC átugrotta a tabellán ellenfelét.
Továbbra is érvényes maradt a sorminta: a két csapat élvonalbeli bajnokijain mindig vendéggyőzelem születik.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.