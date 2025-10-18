Öngóllal szakadt meg a komáromiak rossz (mini)sorozata

A két csapat eltérő eredménysorral várta a szombat délutáni bajnokit: a hazaiak zsinórban három győzelmet jegyeztek a válogatottszünet előtt, míg a vendég Duna-partiak ellenkezőleg, három meccs óta nyeretlenek voltak.

A két hét szünet alatt mindkét gárda egy-egy meccset játszott. A rózsahegyiek a lengyel másodosztályú Podbeskidziével mérkőztek meg (2:2), míg a komáromiak Slovnaft Cup-beli kötelességüknek tettek eleget, és jutottak tovább III. ligás ellenfelük (Častkovce, 4:0) otthonában.

Radványi Miklós vezetőedző újra számíthatott a korábban kisebb sérüléssel bajlódó vagy épp betegeskedő védenceire, így az eperjesiek elleni kezdőhöz képest (0:0) visszatért a védelembe Špiriak. A csapatkapitány Šimko így felléphetett a középpályára, „kiszorítva” onnan Kiss Filipet. A szélen pedig Bayemi helyett Ganbold kapott lehetőséget. A hazaiaknál tippünk – és főképp a Podbrezová elleni győztes gólja – ellenére ismét csak a kispadon kezdett Tučný Ádám.