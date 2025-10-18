Sport

Öngóllal szakadt meg a komáromiak rossz (mini)sorozata

KFC
Orosky Tamás
Orosky Tamás
Rózsahegy |

A labdarúgó Niké Liga 11. fordulójában Rózsahegyen vendégeskedett a KFC csapata.

A két csapat eltérő eredménysorral várta a szombat délutáni bajnokit: a hazaiak zsinórban három győzelmet jegyeztek a válogatottszünet előtt, míg a vendég Duna-partiak ellenkezőleg, három meccs óta nyeretlenek voltak.

A két hét szünet alatt mindkét gárda egy-egy meccset játszott. A rózsahegyiek a lengyel másodosztályú Podbeskidziével mérkőztek meg (2:2), míg a komáromiak Slovnaft Cup-beli kötelességüknek tettek eleget, és jutottak tovább III. ligás ellenfelük (Častkovce, 4:0) otthonában.

Radványi Miklós vezetőedző újra számíthatott a korábban kisebb sérüléssel bajlódó vagy épp betegeskedő védenceire, így az eperjesiek elleni kezdőhöz képest (0:0) visszatért a védelembe Špiriak. A csapatkapitány Šimko így felléphetett a középpályára, „kiszorítva onnan Kiss Filipet. A szélen pedig Bayemi helyett Ganbold kapott lehetőséget. A hazaiaknál tippünk – és főképp a Podbrezová elleni győztes gólja – ellenére ismét csak a kispadon kezdett Tučný Ádám.

Kapcsolódó cikkünk
komáromi focisok
Sport

Átugranák a tabellán szombati ellenfelüket a komáromiak

Unalom a hidegben

Rózsahegyen hideg, szeles időjárás fogadta a csapatokat, amelyek sokáig csak beívelésekkel próbálkoztak zavart okozni a rivális kapuja előtt. Komáromi részről Ganbold fejese érdemel említést.

A nem túl eseménydús mezőnyjátékot időnként egy-egy lövés színesítette, hazai oldalon Gomola, a vendégeknél Rudzan próbálkozott. A kettő között pedig feljegyezhettünk egy egyértelmű lesgólt a Ružomberok részéről – ezeken kívül azonban nem volt, ami felébreszthette volna a 737 fizető nézőt.

Kapcsolódó cikkünk
Ozvolda20251004
Sport

Ožvolda bombája komáromi győzelmet érhetett volna, de az edzők szerint igazságos döntetlen született

Teljesült kívánság

A második félidő egy Száraz-védéssel kezdődött – majd komáromi góllal folytatódott. Tamás Nándor lövése a becsúszva menteni igyekvő védőről, Alexander Mojžišról került a hálóba – 0:1 az 52. percben.

A válasz gyorsan érkezett, a hazaiak góla azonban ismét érvénytelen volt, mivel az akció közben a labda elhagyta a játékteret.

Nem sokkal később megkezdődtek a sorjázó cserék, a rózsahegyieknél többek között érkezett a már említett Tučný is. A KFC-ben pedig – sérülése után – ismét pályára lépett Martin Boďa, aki az idény előtt épp a Ružomberoktól igazolt a lilákhoz.

Ők sem tudtak azonban érdemben hozzátenni a meccshez, amely helyzetek nélkül zajlott egészen a 90. percig. Akkor Tučný lövését védte Száraz, így a komáromiak 1:0-ra győztek. Teljesült Radványi kívánsága, a KFC átugrotta a tabellán ellenfelét.

Továbbra is érvényes maradt a sorminta: a két csapat élvonalbeli bajnokijain mindig vendéggyőzelem születik.

KFC Komárno
Radványi Miklós
Niké Liga
Komárom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?