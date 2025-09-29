Megmutatta olsztyni érmeit a friss Európa-bajnok
Olsztynban Eb-arany, Csengtuban élete legjobbja – sikeres éve volt Suba Sára uszonyos úszónak – Interjú
Suba Sára debreceni-tornóci uszonyos úszó 2025-ben három komoly akadályon is túljutott. Sikeresen leérettségizett Debrecenben, először lett Európa-bajnok Olsztynban, és hatalmas egyéni csúccsal alig maradt le a dobogóról a csengtui Világjátékokon. Ráadásul váltóban is elcsípett egy negyedik helyet a kínai városban. Volt miről kérdeznem.
Mi rejtőzik az eredményessége mögött?
Érdekes, nehéz és hosszú fél éven vagyok túl. Az esztendő első felében nem az úszás állt a középpontban, mivel az érettségire készültem, és a tanulás volt az elsődleges. Időközben azonban edzettem, indultam két világkupán is, s azokon a versenyeken, amelyekre el tudtam jutni. De volt, hogy a tanulás miatt kimaradtak az edzések. Mindez nehezítette a felkészülést. Júniusban még hozzájött egy bokasérülés is. Három hétig nem húzhattam uszonyt a lábamra. De aztán beindult a zárófelkészülés, ami testileg-lelkileg az egyik legjobban sikerült, igaz, rövid időbe sűrítve.
Amint leesett rólam az érettségi terhe, még jobban éreztem magam, tudtam, életem legjobb formáját hozom ki magamból, és ez aztán a világversenyeken is meglátszódott.
Olsztynban 50 méter felszíniben lett Európa-bajnok, két tavalyi váltóbeli vb-aranya után először végzett földrészünk legjobbjaként, ráadásul egyéniben. Meglepődött az eredményen?
Nem számítottam arra, hogy 50 méteren leszek aranyérmes, meg önmagában arra sem, hogy Európa-bajnok leszek a nyáron. Nem a legrövidebb távra, hanem 100 és 200 méterre készültem fel, bár előbbi is beletartozik a repertoáromba. Meglepett, hogy 50-en jött össze az arany, nagyon örültem neki.
Milyen érzés Európa-bajnoknak lenni?
Csak jókat mondhatok, hiszen nekem szólt a Himnusz. Leírhatatlan, amit átéltem, löketet adott a továbbiakhoz, jelezve, megéri a sok edzés és idő, amit beleölünk ebbe a sportágba. Remélem, a következő években még megtapasztalhatom ezt az érzést.
Közben váltóban elcsípett egy második, 100 felszínin egy harmadik helyet. Jobban nem végezhetett volna?
Százon nem volt a legtökéletesebb a fordulóm, lehetett volna jobb is. Ilyen is előfordul a sportban. A 4x100-as vegyes gyorsváltónk nem a legerősebb összeállításban indult, volt, aki nem úszhatott, de így is nagyon örültünk az ezüstéremnek.
Csengtuban 200 m felszíniben alig szorult le a dobogóról. Bántotta a dolog?
Magasan életem legjobbját úsztam, 1:29,36 perces időmmel több mint egy másodpercet javítottam, sportágunkban ez hatalmas sikernek számít. Ugyanakkor csak negyedik lettem, roppant erős mezőnyben.
Három éve a Világjátékokon a mostani negyedik helyem aranyérmet ért volna.
Igyekszem úgy elkönyvelni magamban, hogy nem veszítettem, hanem nyertem egy negyedik helyet. És ez fog vinni a következő években is előre. Fejlődtem, rengeteg javítottam, s remélem, ha eljutok a legközelebbi Világjátékokig, akkor nem negyedik hely, hanem arany- vagy ezüst-érem lesz belőle.
Készül még az idén világversenyre?
Ha októberben lesz világkupa-viadal Abu-Dzabiban, indulok. Felvettek a debreceni egyetemre, gyógytornásznak készülök. Új fejezet kezdődik az életemben, ami arról szól majd, hogyan sikerül belerázódnom az egyetemi hétköznapokba, hogyan tudom összehangolni az iskolát az úszással.
