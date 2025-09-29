Fotó: pexels.com
Olasz, spanyol, angol és magyar foci a képernyőn
A topligás és NB II-es focimeccsek mellett hétfőn kézilabda, tenisz, hoki, kerékpár és amerikai foci is lesz a tévében.
LABDARÚGÁS
18.00 – ARENA SPORT 1: Levice–Lučenec, futsal extraliga
18.30 – SPORT 1: Parma–Torino, Serie A
20.00 – M4 SPORT: Honvéd–Karcag, NB II
20.30 – NOVA SPORT 3: Leganés–Castellon, La Liga 2
20.45 – SPORT 1: Genoa–Lazio, Serie A
21.00 – NOVA SPORT 4: Valencia–Oviedo, La Liga
21.00 – CANAL+ 1: Everton–West Ham, PL
21.00 – ARENA SPORT 1: Arouca–FC Porto, portugál bajnoki
JÉGKORONG
0.05 (kedd) – NOVA SPORT 2: Florida–Carolina, NHL felkészülés
KÉZILABDA
20.30 – ARENA SPORT 2: Gwardia Opole–Legionowo, férfi lengyel Superliga
TENISZ
5.00 – CANAL+ 2: WTA, Peking
7.00 – PREMIER SPORT 1: ATP, Peking
9.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Tokió
KERÉKPÁR
7.50 – EUROSPORT 1: Tour of Langkawi, 2. szakasz
AMERIKAI FOCI
1.15 (kedd) – NOVA SPORT 1: Miami–New York, NFL
