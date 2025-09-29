Sport

Olasz, spanyol, angol és magyar foci a képernyőn

Fotó: pexels.com

Elek Zoltán

A topligás és NB II-es focimeccsek mellett hétfőn kézilabda, tenisz, hoki, kerékpár és amerikai foci is lesz a tévében.

LABDARÚGÁS

18.00 – ARENA SPORT 1: Levice–Lučenec, futsal extraliga

18.30 – SPORT 1: Parma–Torino, Serie A

20.00 – M4 SPORT: Honvéd–Karcag, NB II

20.30 – NOVA SPORT 3: Leganés–Castellon, La Liga 2

20.45 – SPORT 1: Genoa–Lazio, Serie A

21.00 – NOVA SPORT 4: Valencia–Oviedo, La Liga

21.00 – CANAL+ 1: Everton–West Ham, PL

21.00 – ARENA SPORT 1: Arouca–FC Porto, portugál bajnoki

JÉGKORONG

0.05 (kedd) – NOVA SPORT 2: Florida–Carolina, NHL felkészülés

KÉZILABDA

20.30 – ARENA SPORT 2: Gwardia Opole–Legionowo, férfi lengyel Superliga

TENISZ

5.00 – CANAL+ 2: WTA, Peking

7.00 – PREMIER SPORT 1: ATP, Peking

9.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Tokió

KERÉKPÁR

7.50 – EUROSPORT 1: Tour of Langkawi, 2. szakasz

AMERIKAI FOCI

1.15 (kedd) – NOVA SPORT 1: Miami–New York, NFL

