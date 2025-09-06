A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma–1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
Olasz Nagydíj – Verstappené a pole pozíció Monzában
A 27 éves holland pilótának ez az idei ötödik és pályafutása 45. pole pozíciója.
Verstappen mellől a vb-pontversenyben második helyen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, a harmadik rajtkocka pedig az összetettben 34 pontos előnnyel vezető – szintén mclarenes – ausztrál Oscar Piastrié lett.
A hazai közönség előtt szereplő Ferrarik közül a monacói Charles Leclerc a negyedik starthelyet szerezte meg, míg az öthelyes rajtbüntetéssel sújtott, hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton ötödikként végzett az időmérőn.
Hamilton hátrasorolása nyomán a harmadik sor a Mercedes versenyzőié lesz: a brit George Russell az ötödik, míg a mezőny egyetlen olasz pilótája, Andrea Kimi Antonelli a hatodik pozícióból vághat neki a futamnak.
A legutóbb Hollandiában pályafutása első dobogós helyezését ünneplő francia Isack Hadjar (RB) meglepetésre csak 16. lett a kvalifikáción.
Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol Monzában.
1. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Lando Norris (brit, McLaren)
2. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
3. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
4. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
5. sor:
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
6. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
7. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
8. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Isack Hadjar (francia, RB)
9. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
10. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
