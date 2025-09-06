Sport
Frissítve

Olasz Nagydíj – Verstappené a pole pozíció Monzában

Olasz Nagydíj – Verstappené a pole pozíció Monzában
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma–1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 27 éves holland pilótának ez az idei ötödik és pályafutása 45. pole pozíciója.

Verstappen mellől a vb-pontversenyben második helyen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, a harmadik rajtkocka pedig az összetettben 34 pontos előnnyel vezető – szintén mclarenes – ausztrál Oscar Piastrié lett.

A hazai közönség előtt szereplő Ferrarik közül a monacói Charles Leclerc a negyedik starthelyet szerezte meg, míg az öthelyes rajtbüntetéssel sújtott, hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton ötödikként végzett az időmérőn.

Hamilton hátrasorolása nyomán a harmadik sor a Mercedes versenyzőié lesz: a brit George Russell az ötödik, míg a mezőny egyetlen olasz pilótája, Andrea Kimi Antonelli a hatodik pozícióból vághat neki a futamnak.

A legutóbb Hollandiában pályafutása első dobogós helyezését ünneplő francia Isack Hadjar (RB) meglepetésre csak 16. lett a kvalifikáción.

Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol Monzában.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Lando Norris (brit, McLaren)

2. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

4. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

5. sor:
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

6. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Nico Hülkenberg (német, Sauber)

7. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

8. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Isack Hadjar (francia, RB)

9. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)

10. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Liam Lawson (új-zélandi, RB)

Olasz Nagydíj
Max Verstappen
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?