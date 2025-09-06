Olasz Nagydíj – Verstappené a pole pozíció Monzában

A 27 éves holland pilótának ez az idei ötödik és pályafutása 45. pole pozíciója.

Verstappen mellől a vb-pontversenyben második helyen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, a harmadik rajtkocka pedig az összetettben 34 pontos előnnyel vezető – szintén mclarenes – ausztrál Oscar Piastrié lett.

A hazai közönség előtt szereplő Ferrarik közül a monacói Charles Leclerc a negyedik starthelyet szerezte meg, míg az öthelyes rajtbüntetéssel sújtott, hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton ötödikként végzett az időmérőn.

Hamilton hátrasorolása nyomán a harmadik sor a Mercedes versenyzőié lesz: a brit George Russell az ötödik, míg a mezőny egyetlen olasz pilótája, Andrea Kimi Antonelli a hatodik pozícióból vághat neki a futamnak.

A legutóbb Hollandiában pályafutása első dobogós helyezését ünneplő francia Isack Hadjar (RB) meglepetésre csak 16. lett a kvalifikáción.

Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol Monzában.