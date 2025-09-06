Olasz Nagydíj – Norris az élen a harmadik szabadedzésen

Sport

Lando Norris, a McLaren versenyzője teljesítette a leggyorsabb kört a Forma–1-es Olasz Nagydíj szombati harmadik szabadedzésén, Monzában.

A tökéletes időjárási körülmények között lebonyolított utolsó gyakorláson a világbajnoki pontversenyben második Norris mögött sokáig csapattársa, a vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri volt a második, de végül ő csak harmadik lett, mivel a hazai versenyét teljesítő Ferrarik közül a monacói Charles Leclerc utolsóra szenzációs kört ment és 21 ezredmásodperces hátránnyal másodikként zárt. Csapattársa, a brit Lewis Hamilton ezúttal hetedik lett.

A negyedik leggyorsabb kört a címvédő, négyszeres világbajnok holland Max Verstappen autózta a Red Bullal, aki mindössze két ezredmásodperccel maradt le Piastritól.

A mezőny egyetlen olasz pilótája, Andrea Kimi Antonelli ezúttal a kilencedik lett a Mercedesszel.

A monzai versenyhétvége 16 órától az időmérő edzéssel folytatódik.

Eredmények, 3. szabadedzés (az élcsoport):
  1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:19.331 perc
  2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:19.352
  3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:19.496
  4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:19.498
  5. George Russell (brit, Mercedes) 1:19.515
  6. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 1:19.558
