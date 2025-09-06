Olasz Nagydíj – Norris az élen a harmadik szabadedzésen

A tökéletes időjárási körülmények között lebonyolított utolsó gyakorláson a világbajnoki pontversenyben második Norris mögött sokáig csapattársa, a vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri volt a második, de végül ő csak harmadik lett, mivel a hazai versenyét teljesítő Ferrarik közül a monacói Charles Leclerc utolsóra szenzációs kört ment és 21 ezredmásodperces hátránnyal másodikként zárt. Csapattársa, a brit Lewis Hamilton ezúttal hetedik lett.

A negyedik leggyorsabb kört a címvédő, négyszeres világbajnok holland Max Verstappen autózta a Red Bullal, aki mindössze két ezredmásodperccel maradt le Piastritól.

A mezőny egyetlen olasz pilótája, Andrea Kimi Antonelli ezúttal a kilencedik lett a Mercedesszel.

A monzai versenyhétvége 16 órától az időmérő edzéssel folytatódik.