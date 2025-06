Nyolc hónap után győzött a magyar labdarúgó-válogatott

Mocsi megint nem játszott

A félidei szünetben Csoboth Kevin állt be a magyar válogatottba a halvány Sallai helyére, majd – mivel a játék képe érdemben nem változott, továbbra is inkább a mezőnyben zajlott a foci – jöttek a jóval kevésbé rutinos cserék: Szappanos második válogatottmeccsére állt be a kapuba, Osváth úgyszintén másodszor, Dárdai Bence pedig harmadszor lépett pályára címeres mezben.

Az al-Fateh hálóőrének kellett is egy rendesebbet védenie a hajrára fordulva, attól függetlenül, hogy egyébként a magyarok változatlanul bizonyították a játék folyamán, hogy jobb csapatuk van. Az utolsó percekre még Csongvai is beállt, de az eredmény már nem változott: a gólhoz legközelebb az azeri kapus állt, aki a 93. percben, egy szögletnél előrefutott, és majdnem összehozott egy találatot csapattársának.

A magyar válogatott 2:1-re nyert, megtörve rossz sorozatát – utoljára tavaly októberben Bosznia-Hercegovinát tudták legyőzni Orbánék. Azerbajdzsánt nyolc alkalomból nyolcadszor verték meg Schäferék.